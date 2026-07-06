Shpërthim i kontrolluar për ndërtimin e Bypass-it të Sarandës, ARRSH njofton kufizime në qarkullim
Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) ka njoftuar se këtë të hënë, 6 korrik 2026, do të kryhet një shpërthim i kontrolluar me eksploziv në kuadër të punimeve për ndërtimin e Bypass-it të Sarandës.
Sipas ARRSH-së, shpërthimi do të zhvillohet pranë fshatit Shën Vasil, në afërsi të guroreve Volloder, gjatë intervalit orar 09:00–10:00, me qëllim hapjen e trasesë së re të rrugës.
Autoriteti bën të ditur se procesi është koordinuar me strukturat e Policisë së Shtetit, të cilat do të marrin masat e nevojshme për menaxhimin e trafikut dhe garantimin e sigurisë gjatë zhvillimit të punimeve.
ARRSH u ka bërë thirrje qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve të tregojnë mirëkuptim dhe të respektojnë udhëzimet e autoriteteve deri në përfundimin e plotë të procesit të punës./euronews/