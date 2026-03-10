Shpërndahen mjete bujqësore për gratë fermere në kuadër të projektit për fuqizimin e grave rurale në Skenderaj
Në Komunën e Skenderajt është mbajtur ceremonia e shpërndarjes së mjeteve bujqësore për gratë fermere përfituese nga projekti “Promovimi i Fuqizimit të Grave Rurale në Kosovë”.
Ky projekt zbatohet nga Food and Agriculture Organization në partneritet me UN Women dhe financohet nga Austrian Development Agency.
Në ceremoninë e organizuar me këtë rast morën pjesë kryetari i Komunës së Skenderajt, Sami Lushtaku, drejtori i Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural, Sabit Ferizi, si dhe përfaqësuesi i FAO-s në Kosovë, Naser Krasniqi.
Gjatë fjalimeve të tyre, përfaqësuesit institucionalë theksuan rëndësinë e mbështetjes së grave në sektorin e bujqësisë dhe nevojën për fuqizimin e tyre në zonat rurale.
“Mbështetja e grave në bujqësi është një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit të sektorit bujqësor dhe fuqizimit ekonomik të grave në zonat rurale”, u theksua gjatë ceremonisë.
Në kuadër të projektit, procesit të përzgjedhjes së përfitueseve i kanë paraprirë trajnime për gratë aplikuese, me qëllim ngritjen e kapaciteteve dhe përgatitjen e tyre për zhvillimin e aktiviteteve bujqësore.
Pas përfundimit të trajnimeve është realizuar edhe faza e vlerësimit dhe monitorimit në terren nga komisioni përkatës, me qëllim përzgjedhjen sa më të drejtë të përfitueseve dhe identifikimin e nevojave të tyre. /Telegrafi/