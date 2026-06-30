Shenjat që tregojnë se nuk po merrni mjaftueshëm magnez
Magnezi është i rëndësishëm për prodhimin e energjisë, shëndetin e kockave, zemrës dhe trurit, dhe marrja e pamjaftueshme e tij mund të shoqërohet me lodhje, dhimbje barku dhe gjumë më të dobët.
Magnezi merr pjesë në qindra procese në trup, duke përfshirë punën e zemrës, kockave dhe trurit, si dhe shndërrimin e ushqimit në energji. Marrja e rekomanduar ditore për gratë e moshës 19 deri në 30 vjeç është 310 mg, dhe nga mosha 31 vjeç, 320 mg, ndërsa për burrat e moshës 19 deri në 30 vjeç, rekomandimi është 400 mg, dhe pas moshës 31 vjeç, 420 mg.
Marrja e ulët e saj shoqërohet me diabet, osteoporozë, migrenë dhe sëmundje të zemrës, megjithëse mungesa e saj tek të rriturit përndryshe të shëndetshëm është relativisht e rrallë.
Shenjat që mund të tregojnë konsum të pamjaftueshëm përfshijnë:
Vështirësi gjatë stërvitjes;
Luhatje humori;
Dhimbje barku;
Dridhje të muskujve;
Lodhje e vazhdueshme;
Presion i lartë i gjakut;
Gjumë i dobët;
Ndryshime në ritmin e zemrës;
Kocka më të dobëta dhe;
Vështirësi në përqendrim.
Shumë nga këto simptoma mund të kenë shkaqe të tjera. Në rast të rrahjeve të parregullta të zemrës, dhimbjes në gjoks, vështirësisë në frymëmarrje, të fikëtit ose simptomave të tjera të papritura dhe të rënda, këshillohet të kontaktoni menjëherë një mjek.
Marrja e magnezit mund të rritet përmes ushqimeve të tilla si farat e kungullit dhe chia, bajamet, spinaqi, arrat indiane, kikirikët dhe qumështi i sojës.
Sugjerimet praktike përfshijnë shtimin e arrave dhe farave në sallata ose kos, zgjedhjen e një tasi me fasule dhe perime në vend të mishit, konsumimin e një porcioni më të vogël të çokollatës së zezë me arra dhe zëvendësimin e bukës dhe makaronave të rafinuara me lloje të ndryshme drithërash integrale.
Një dietë e larmishme me drithëra të plota, produkte qumështi, fruta, perime, arra, fara dhe bishtajore mund t'ju ndihmojë të merrni magnez të mjaftueshëm.