Shefi i Audi-t u thotë punonjësve se makina sportive nuk është anuluar, do të dalë në vitin 2027
Kur dolën në sipërfaqe raportet se Porsche mund të hiqte dorë nga Boxster dhe Cayman elektrikë, nuk u desh shumë kohë që thashethemet të sugjeronin se versioni i Audi do të pësonte të njëjtin fat.
Në një deklaratë për Motor1, zëdhënësi Daniel Schuster i hodhi poshtë thashethemet si spekulime të pastra, duke këmbëngulur se Koncepti C mbeti në rrugën e duhur.
Tani, CEO i kompanisë ka ndërhyrë për të siguruar punonjësit që punojnë në projekt se makina sportive ka një të ardhme të ndritur, transmeton Telegrafi.
Sipas një letre të brendshme të parë nga gazeta rajonale gjermane Donaukurier në Ingolstadt, ku Audi e quan shtëpi, Gernot Döllner hodhi poshtë thashethemet për anulimin e automjetit: "Dorëzimi i platformës nga Porsche nuk është në dyshim".
Ai shtoi se automjeti elektrik me performancë të zhvilluar bashkërisht "po ecën në bashkëpunim të mirë midis Ekipit Porsche dhe Ekipit Audi".
Mbetet e paqartë nëse kjo do të thotë gjithashtu se Porsche është plotësisht e përkushtuar ndaj 718 elektrik, i njoftuar për herë të parë në fillim të dekadës.
Problemet që lidhen me baterinë thuhet se kanë penguar zhvillimin, megjithëse Zuffenhausen nuk ka konfirmuar kurrë ndonjë problem teknik.
Zyrtarisht, Boxster dhe Cayman pa motorë me djegie të brendshme janë ende duke u prodhuar dhe pritet të lansohen në vitet në vijim.
Epo, me kusht që CEO i ri i kompanisë, Michael Leiters, të mos heqë dorë, një mundësi e ngritur në një raport të Bloomberg.
Audi ka konfirmuar se platforma po zhvillohet ekskluzivisht për automjetet elektrike. Ndërsa Boxster dhe Cayman do të kthehen me motorë benzine më vonë këtë dekadë, ato nuk do të ndajnë arkitekturën e modelit elektrik.
Koncepti C është planifikuar të lansohet vitin e ardhshëm në një stil të vetëm karrocerie, duke ruajtur çatinë të makinës së shfaqjes me funksionim elektrik.
Audi më parë e përshkroi Konceptin C si një moment "TT 2.0", duke sjellë një gjuhë të re dizajni, një kthim në ambiente të brendshme me cilësi më të lartë dhe rikthimin e disa kontrolleve fizike.
Heqja dorë nga makina në këtë fazë, veçanërisht pas promovimit të saj të madh, do të dëmtonte më tej imazhin e kompanisë pas viteve të tëra pas BMW dhe Mercedes në garën e luksit. /Telegrafi/