SHBA zhvillon kokën e parë të re bërthamore pas 40 vitesh
Shtetet e Bashkuara kanë filluar zhvillimin e kokës së parë të re bërthamore në gati 40 vjet, duke bashkëpunuar me Marinën dhe Administratën Kombëtare të Sigurisë Bërthamore (NNSA).
Koka e re bërthamore W93/Mk7 është projektuar për të zëvendësuar elementët e vjetëruar në rezervat aktuale dhe do të integrohet me raketat e ardhshme të lëshuara nga nëndetëset, transmeton Telegrafi.
Kjo iniciativë është pjesë e një rishikimi të madh të degës së treshes bërthamore amerikane me bazë deti. Ajo përputhet me kalimin e Marinës nga nëndetëset e klasit Ohio në anijet e klasit Columbia të gjeneratës së ardhshme, sipas Interesting Engineering më 29 qershor.
Krahas zhvillimit të kokës bërthamore, po bëhen përpjekje për raketën balistike Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2). Trident II D5 aktual, i cili ka qenë në shërbim që nga viti 1990, njihet si një nga raketat më të besueshme të lëshuara nga nëndetëset.
Ndërsa një program i mëparshëm për zgjatjen e jetëgjatësisë e ka zgjatur jetëgjatësinë e tij në vitet 2040, përmirësimet e mëtejshme kufizohen gjithnjë e më shumë nga plakja e komponentëve dhe kërkesat e reja.
D5LE2 i ardhshëm është një dizajn hibrid që kombinon sisteme të provuara shtytëse me avionikë të përmirësuar, sisteme udhëzimi dhe struktura për t'iu kundërvënë kërcënimeve në zhvillim.
Programi hyri në fazën e tij të zhvillimit të inxhinierisë dhe prodhimit në vitin 2025, me raketat e para të planifikuara të hyjnë në shërbim në vitin fiskal 2039.
Ky program modernizimi është i lidhur me nëndetëset britanike të klasit Dreadnought sipas bashkëpunimit strategjik afatgjatë midis dy kombeve.
Plani i përmirësimit u zbulua zyrtarisht nga Analiza dhe Vlerësimi i Prokurimit të Programeve të Sistemeve Strategjike të Marinës Amerikane (PAE SSP) më 25 qershor.
Modernizimi i komponentit detar është pjesë e një përmirësimi më të gjerë në të gjithë triadën bërthamore të SHBA-së, e cila përbëhet nga raketa balistike ndërkontinentale me bazë tokësore, bombardues strategjikë dhe raketa të lëshuara nga nëndetëset.
Nëndetëset konsiderohen si pjesa më e mbijetueshme e triadës për shkak të aftësisë së tyre për të qëndruar të zhytura dhe të pazbuluara për periudha të gjata. Në përgatitje të vendosjes së klasit Columbia, Marina po investon shumë në infrastrukturë.
Një strukturë testimi për sisteme strategjike armësh me bazë në tokë arriti kapacitet të plotë operacional në fund të vitit 2024, ndërsa kapacitetet e prodhimit po zgjerohen në strukturat në Florida, Xhorxhia dhe Uashington për të mbështetur programin D5LE2.
Përtej raketave balistike, PAE SSP po punon në sisteme të përparuara, duke përfshirë armën hipersonike Conventional Prompt Strike dhe raketën lundruese të lëshuar nga deti SLCM-N.
Më parë, Shtetet e Bashkuara regjistruan rritjen më të madhe, duke rritur shpenzimet e saj për armë bërthamore me 22% në një total prej 69.2 miliardë dollarësh, që ishte më shumë se të gjitha vendet e tjera të armatosura me armë bërthamore së bashku.
Ndërkohë, Mbretëria e Bashkuar rriti shpenzimet e saj me 17% në 12.6 miliardë dollarë, dhe Franca rriti buxhetin e saj bërthamor me 8% në 7.7 miliardë dollarë.
Së bashku, këto tre fuqi bërthamore perëndimore shpenzuan 89.5 miliardë dollarë për armë bërthamore, duke tejkaluar shpenzimet e Rusisë prej 9.5 miliardë dollarësh me 9.4 herë, pasi Moska e përqendroi kryesisht buxhetin e saj ushtarak në agresionin e saj kundër Ukrainës. /Telegrafi/