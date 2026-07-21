SHBA identifikon ushtarin e vrarë në aksion në Irak
Pentagoni ka identifikuar sot një ushtar amerikan i cili u vra në aksion në Irak.
Rreshteri Michael Emmanuel Swinton u vra gjatë një "shpërthimi të kontrolluar" të një sistemi droni me një drejtim më 19 korrik në Irak.
Swinton ishte nga Fayetteville, Karolina e Veriut, transmeton Telegrafi.
"Rreshteri Michael Emmanuel Swinton, 30 vjeç, nga Fayetteville, Karolina e Veriut, u vra në aksion gjatë një shpërthimi të kontrolluar të një Sistemi Ajror pa pilot me një drejtim të rrëzuar më 19 korrik 2026, në bazën ajrore të Erbilit, Irak. Incidenti është nën hetim", tha Departamenti i Mbrojtjes në një deklaratë.
Komanda Qendrore e SHBA-së kishte njoftuar më parë se dy ushtarë amerikanë u vranë në sulmet iraniane në Jordani dhe se veçmas, një anëtar i shërbimit amerikan u vra në Irakun verior "gjatë një shpërthimi të kontrolluar të municioneve të pashpërthyera nga një dron sulmi me një drejtim iranian i rrëzuar". /Telegrafi/