SHBA grumbullon në Iran forcën më të madhe ushtarake që nga 2003
Ushtria amerikane po stacionon një gamë të gjerë forcash në Lindjen e Mesme, duke përfshirë dy transportues aeroplanësh, aeroplanë luftarakë dhe anije cisternash furnizimi me karburant, me presidentin Donald Trump që tha se Irani ka 10 deri në 15 ditë kohë për të arritur një marrëveshje mbi programin e tij bërthamor.
“Ose do të arrijmë një marrëveshje, ose do të jetë keq për ta”, u tha Trump gazetarëve të enjten në bordin e Air Force One.
Lidhur me një afat, Trump tha se mendonte se 10 deri në 15 ditë ishte pothuajse “maksimumi” që ai do të lejonte që negociatat të vazhdonin.
Vendosja e trupave është ndryshe nga çdo gjë që SHBA-të kanë bërë që nga viti 2003, kur grumbulluan forca para pushtimit të Irakut.
Kjo e tejkalon grumbullimin ushtarak që Trump urdhëroi në brigjet e Venezuelës në javët para se të rrëzonte presidentin Nicolas Maduro, shkruan Bloomberg.
Teksa SHBA-të nuk kanë gjasa të dërgojnë trupa tokësore, ky grumbullim sugjeron se Trump po i jep vetes diskrecion për të nisur një fushatë të qëndrueshme që zgjat shumë ditë, në bashkëpunim me Izraelin.
Ndërsa diskutimet janë përqendruar në një fushatë të qëndrueshme shumë më gjithëpërfshirëse sesa sulmet e natës që SHBA-të nisën kundër programit bërthamor të Iranit qershorin e kaluar, presidenti po shqyrton gjithashtu një sulm të kufizuar të hershëm të projektuar për ta shtyrë Teheranin në tryezën e negociatave, raportoi Wall Street Journal .
“Ndoshta do të bëjmë një marrëveshje. Do ta zbuloni gjatë ndoshta 10 ditëve të ardhshme”, tha Trump në një fjalim të enjten në mëngjes.
Shqetësimet e shtuara gjeopolitike mbi tensionet SHBA-Iran bënë që aksionet të uleshin dhe të zgjerohej një rritje e çmimit të naftës, me çmimin e papërpunuar Brent, çmimi referues global, që u rrit mbi 71 dollarë për fuçi të enjten.
Pyetja e hapur është nëse Irani mund t’i plotësojë kërkesat e Trumpit dhe nëse, duke pozicionuar kaq shumë pajisje ushtarake në rajon, Trump mund të ndihet i detyruar t'i përdorë ato në vend që të tërhiqet.
Të dhënat e faqes së ndjekjes FlightRadar24 tregojnë një rritje të aktivitetit të fluturimeve nga transporti ushtarak amerikan, anijet cisternë ajrore, aeroplanëtmbikëqyrës dhe dronët në bazat në Katar, Jordani, Kretë dhe Spanjë.
Aeroplanët, transponderët e të cilëve i bëjnë të dukshëm mbi tokë deri në vendin e ndjekjes, përfshijnë furnizues ajër-ajër KC-46 dhe KC-135 dhe aeroplanë mallrash C-130J që përdoren për të lëvizur trupa dhe pajisje të rënda.
Gjithashtu përfshihen aeroplanë luftarakë E-3 Sentry të pajisur me radar të sistemit të paralajmërimit dhe kontrollit ajror, të cilët ofrojnë “mbikëqyrje në të gjitha lartësitë dhe në të gjitha kushtet e motit” të zonave të mundshme të betejës, si dhe dronë mbikëqyrës RQ-4 Global Hawk.
Mijëra ushtarë amerikanë në rajon janë gjithashtu brenda rrezes së veprimit të raketave balistike iraniane, dhe zyrtarët e regjimit janë zotuar të përgjigjen me forcë të plotë ndaj një sulmi amerikan. /Telegrafi/