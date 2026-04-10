Serbia rrezikon humbjen e 1.5 miliard eurove nga BE
Serbia rrezikon të humbasë deri në 1.5 miliard euro nga fondet e Bashkimit Evropian, pasi Komisioni Evropian po shqyrton pezullimin e financimit për shkak të regresit demokratik dhe lidhjeve të ngushta të Beogradit me Rusinë.
Edhe pse nuk është anëtare e BE-së, Serbia që nga viti 2014 ka përfituar fonde për reforma në kuadër të procesit të anëtarësimit, shkruan Politico.
Një vendim për pezullimin e pagesave do ta ngadalësonte më tej procesin e zgjerimit të BE-së, në një kohë kur disa vende të Ballkanit Perëndimor dhe Ukraina po synojnë integrimin.
Komisionerja e BE-së për zgjerim, Marta Kos, ka shprehur shqetësim për zhvillimet në Serbi, duke përmendur dobësimin e pavarësisë së gjyqësorit, shtypjen e protestave dhe ndërhyrjet në media. Ajo tha se Komisioni po vlerëson nëse Serbia i plotëson ende kushtet për fondet e BE-së.
Brenda institucioneve të BE-së është rritur presioni për pezullimin e fondeve, ndërsa disa zyrtarë kanë konfirmuar se po shqyrtohen masa më të ashpra ndaj Beogradit. Bashkimi Evropian ka kritikuar më herët reformat në drejtësi të qeverisë së presidentit Aleksandar Vuçiq.
Ambasadori serb në BE, Danijel Apostoloviq, tha se është i bindur se nuk do të ketë pezullim fondesh dhe se Serbia mbetet e përkushtuar ndaj anëtarësimit në BE, duke vazhduar bisedimet me Brukselin.
Reformat në sistemin gjyqësor janë cilësuar nga BE si hap prapa, ndërsa pritet opinioni i Komisionit të Venecias, i cili mund të ndikojë në vendimin për financimin.
BE-ja mbetet donatori më i madh i Serbisë, me qindra miliona euro grante dhe miliarda euro investime ndër vite, por vendi vazhdon të balancojë mes Brukselit dhe Moskës.
Zyrtarë dhe aktivistë në Serbi paralajmërojnë për përkeqësim të lirisë së medias dhe sundimit të ligjit, duke kërkuar ndërhyrje më të fortë të BE-së.
Në Bruksel po rritet gjithnjë e më shumë pakënaqësia ndaj Beogradit, sidomos pas raportimeve për parregullsi zgjedhore dhe tensione të brendshme politike.
Sipas zyrtarëve të BE-së, këto zhvillime, së bashku me lidhjet e Serbisë me Rusinë, po konsiderohen si pikë kthese në marrëdhëniet mes Brukselit dhe Beogradit, duke rritur presionin për një qëndrim më të ashpër. /Telegrafi/