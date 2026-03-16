Trajneri i ri i përfaqësueses së Maqedonisë së Veriut në futboll, Goce Sedlloski, ka nisur zyrtarisht punën e tij duke shpallur listën e futbollistëve për ndeshjen gjysmëfinale të Play-Off-it kundër Danimarkës. Kjo përballje do të zhvillohet më 26 mars në udhëtim, njofton Telegrafi.

Në listën e publikuar nga Sedlloski rikthehen disa emra të njohur si Egzon Bejtullai, Boban Nikolov dhe Ljupçe Doriev, të cilët do të veshin sërish fanellën e përfaqësueses. Ndërkohë, në këtë grumbullim ka edhe disa prurje të reja.

Për herë të parë janë ftuar Imran Fetai nga Shkëndija, Dani Musovski nga Seattle Sounders si dhe mbrojtësi Sebastian Herrera, kolumbian me pasaportë maqedonase që aktivizohet te Borac Banja Luka.

Lista e futbollistëve të ftuar:

Portierë:

Stole Dimitrievski

Dejan Iliev

Damjan Shishkovski

Mbrojtja:

Ezgjan Alioski

Andrej Stojçevski

Sebastijan Herrera

Darko Velkovski

Gjoko Zajkov

Nikola Serafimov

Visar Musliu

Imran Fetai

Egzon Bejtullai

Mesfusha:

Enis Bardhi

Reshat Ramadani

Isnik Alimi

Elif Elmas

Boban Nikolov

Tiho Kostadinov

Ljupçe Doriev

Luka Stankovski

Jani Atanasov

Sulmi:

Bojan Miovski

Darko Çurlinov

Milan Ristovski

Aleksandar Trajkovski

Elmin Rastoder

Lirim Qamili

Dani Musovski

Grumbullimi i parë i ekipit do të mbahet të hënën në hotelin Hilton në Shkup. Pas disa ditësh stërvitje në kryeqytet, përfaqësuesja do të udhëtojë drejt Kopenhagës, ku do të përballet me Danimarkën në gjysmëfinalen e play-off-it.

Nëse arrin të kalojë danezët, Maqedonia do të luajë në finale kundër fituesit të përballjes mes Republikës Çeke dhe Irlandës. Ndërkohë, skuadrat humbëse të këtyre ndeshjeve do të zhvillojnë një takim miqësor mes tyre. /Telegrafi/

