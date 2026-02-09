Seattle Seahawks marrin hak ndaj New England Patriots dhe fitojnë Super Bowl
Seattle Seahawks fituan Super Bowl pasi mposhtën New England Patriots me rezultatin 29:13 në ndeshjen e fundit të futbollit amerikan në stadiumin Levi's në Santa Clara të Kalifornisë.
Ky ishte edicioni i 60-të jubilar i Super Bowl dhe në të njëjtën kohë një riprodhim i finales së vitit 2015, kur Patriots festuan në dramë, kështu që ky ishte një rindeshje e veçantë e Seahawks.
Pjesa e parë pati një betejë llogore në të cilën dominoi mbrojtja, kështu që nuk pati gola.
Vetëm në fund të çerekut të tretë pamë touchdown-in e parë të ndeshjes, kur Darnold u tërhoq dhe hodhi në të djathtë për AJ Barner, i cili kapi topin për epërsinë e Seattle-it me rezultatin 19-0.
Patriotët më pas arritën të shënojnë dy touchdown gjatë pjesës tjetër të ndeshjes, por kjo nuk mjaftoi për të kërcënuar fitoren e sigurt të Seattle-it në këtë finale.
Rolin kyç në sulmin e Seattle-it e luajti vrapuesi Kenneth Walker III, i cili vetëm fitoi më shumë jardë se i gjithë sulmi i Patriots, dhe kjo i dha atij titullin e lojtarit më të vlefshëm të ndeshjes (MVP).
Nga rruga, shfaqja tradicionale e pjesës së parë të Super Bowl u mbajt gjatë Halftime Show, dhe ylli ishte Bad Bunny, emri i vërtetë i të cilit është Benito Antonio Martinez Ocasio. Ai u shoqërua në skenë nga Lady Gaga. /Telegrafi/
