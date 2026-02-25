Në një nga lagjet më të organizuara rezidenciale në Çagllavicë, në Lagjjen Qershia, në shitje është shtëpi me sipërfaqe 270m², ndërtim nga BP Home Investment, e shtrirë në truall prej 3.91 ari, me orientim lindje-jug-perëndim që siguron ndriçim natyral gjatë gjithë ditës dhe me organizim funksional në përdhes dhe një kat, ku përfshihen qëndrimi ditor, kuzhina, pesë dhoma gjumi - njëra master me garderobier - banjo, tri tualete, depo dhe tri ballkone, me sistem ngrohjeje me pompë termike të instaluar nën dysheme.
Prona ofron oborr të mirëmbajtur dhe të gjelbëruar, hapësirë të mjaftueshme për vendparkim si dhe garazh, ndërsa është e pajisur me bojler 260L, mbushës elektrik për veturë, elemente Bosch dhe aparat kafeje, me lartësi kate prej 3 metrash që shton ndjesinë e hapësirës dhe komoditetit.
Objekti përfshin gjithashtu gjenerator 5 kW, bunar 10 metra, sistem ujitjeje pikë-pikë për 80 pisha që rrethojnë pronën si dhe sistem solar back-to-grid të licensuar nga KEDS dhe KESCO, duke e bërë këtë shtëpi një kombinim mes teknologjisë moderne, efikasitetit energjetik dhe komoditetit maksimal.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 5 dhoma gjumi
- 3 banjo
- 3 Tarraca
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Perëndim, Lindje, Jug
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: Pompë termike
- Garazh
- Vendparkim
Kontakti:
Agjenti: Leart Binaku
Emaili: leart.binaku@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
Kliko këtu për më shumë detaje:
Trending Real Estate
Telegrafi Real Estate në Email
Regjistrohu dhe pranoj ofertatme te reja ne emailin tend