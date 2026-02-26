Në një nga zonat me zhvillim të shpejtë në hyrje të Prishtinë, në Emshir, në Rrugën “Shefqet Shkupi”, në kompleksin Prishtina Stars, në shitje është banesë me sipërfaqe 102.8m², e pajisur me fletë poseduese, me orientim lindje-perëndim-veri që siguron ndriçim natyral gjatë gjithë ditës dhe organizim funksional që përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, dy dhoma gjumi, dy banjo, depo dhe ballkon.

Ngrohja është e mundësuar me energji elektrike, ndërsa ndërtesa është e pajisur me ashensor dhe ofron hapësirë për vendparkim, me mundësi garazhi me çmim 20,000€.

Lagjja Emshir konsiderohet një zonë e kombinuar afaristo-banesore me qasje të lehtë në rrugët kryesore, shkolla, çerdhe, markete, stacione të trafikut urban dhe afër Stacionit të Autobusëve, duke e bërë këtë pronë të përshtatshme për jetesë familjare apo investim të qëndrueshëm në një lokacion funksional dhe në rritje.


Karakteristika dhe informata të pronës:

  • 2 dhoma gjumi
  • 2 banjo
  • 1 Tarracë
  • Me fletë poseduese
  • Dokumentacioni me Noter
  • Orientimi: Lindje, Perëndim, Veri
  • Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
  • Sistemi i ngrohjes: KEDS
  • Ashensor
  • Garazh
  • Vendparkim

Kontakti:

Agjenti: Flakon Jashari

Emaili: flakon.jashari@pro-rks.com

Numri i telefonit: +383 44 888 444


Kliko këtu për më shumë detaje: