Një hapësirë perfekte për zhvillimin e biznesit tuaj po vjen në një nga zonat më të kërkuara të kryeqytetit.
Në shitje është lokali me sipërfaqe 213.55m², i pajisur me fletë poseduese, i vendosur në lagjen Mati 1, në rrugën “Ukshin Kovaçica”, brenda kompleksit Uni Projekt.
Lokali ka orientim nga perëndimi dhe ofron organizim funksional të brendshëm, i përbërë nga pesë hapësira pune të shfrytëzueshme, kuzhinë, depo dhe tualet.
Kjo strukturë e bën të përshtatshëm për veprimtari të ndryshme afariste, administrative apo shërbyese.
Sistemi i ngrohjes është i mundësuar me energji elektrike, duke siguruar komoditet dhe funksionalitet gjatë gjithë vitit.
Pozicionimi në një zonë të zhvilluar dhe me frekuentim të lartë, me qasje të shpejtë në rrugë kryesore dhe në afërsi të të gjitha shërbimeve të nevojshme.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 5 hapësira
- 1 banjo
- Me leje ndërtimi
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Perëndim
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Vendparkim
Kontakti:
Agjenti: Yll Batusha
Emaili: yll.batusha@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
