Në një nga zonat me zhvillim të qëndrueshëm afarist në Prishtinë, në Emshir, në Rrugën “Labëria”, në kompleksin Kompleksi Nartel, me qira ofrohet lokal për zyrë me sipërfaqe 420m², i shtrirë në përdhes dhe suteren, me orientim nga lindja dhe veriu, i organizuar në tri hapësira të shfrytëzueshme, kuzhinë dhe tre tualete.
Hapësira është e përshtatshme për kompani që kërkojnë funksionalitet dhe ndarje praktike të ambienteve, ndërsa sistemi i ngrohjes me energji elektrike dhe shtatë kondicionerë të instaluar garantojnë komoditet gjatë gjithë vitit.
Pozicionimi në një zonë të zhvilluar, me qasje të lehtë dhe afërsi me shërbimet kryesore, e bën këtë lokal një mundësi të favorshme për zhvillimin e aktiviteteve biznesore, qoftë për zyra administrative, kompani shërbimesh apo aktivitete të tjera afariste.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 3 hapësira
- 3 banjo
- Orientimi: Lindje, Veri
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
Kontakti:
Agjenti: Flakon Jashari
Emaili: flakon.jashari@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
