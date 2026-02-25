Në një nga zonat më dinamike afariste në Prishtinë, në Lakrishtë, në rrugën “Tirana”, në kompleksin Prime Residence 2, ndërtim nga Prime Group Construction, me qira ofrohet banesë e përshtatur për zyrë me sipërfaqe 128m², me orientim nga perëndimi dhe organizim funksional që përfshin katër hapësira të shfrytëzueshme, tri banjo dhe ballkon.
Ngrohja është e mundësuar me energji elektrike, ndërsa ndërtesa është e pajisur me ashensor dhe ofron mundësi për garazh me çmim shtesë, duke garantuar komoditet për staf dhe klientë.
Lagjja Lakrishtë po konsiderohet një nga lagjet më të zhvilluara së fundmi, me ndërtime moderne afariste dhe banesore, me qasje direkte në rrugën kryesore dhe afër urës lidhëse me qytetet tjera, çka e bën këtë hapësirë ideale për kompani që kërkojnë prezencë serioze dhe lokacion strategjik.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 4 hapësira
- 3 banjo
- 1 Tarracë
- Orientimi: Perëndim
- Mobilimi: Pa mobilim
- Sistemi i ngrohjes: KEDS
- Ashensor
- Garazh
Kontakti:
Agjenti: Arben Haliti
Emaili: arben.haliti@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
Kliko këtu për më shumë detaje:
Trending Real Estate
Telegrafi Real Estate në Email
Regjistrohu dhe pranoj ofertatme te reja ne emailin tend