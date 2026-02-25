Në një nga zonat më të kërkuara për banim urban në Prishtinë, në Rrugën B, në Rrugën “Muharrem Fejza”, në kompleksin Royal City, ndërtim nga Royal Group dhe afër Spar, me qira ofrohet banesë me sipërfaqe 90.26m², me orientim lindje-perëndim-jug që siguron ndriçim natyral gjatë gjithë ditës dhe organizim funksional që përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, dy dhoma gjumi, një banjo dhe një ballkon.
Ngrohja është e mundësuar me Termokos, duke garantuar komoditet gjatë sezonit të dimrit, ndërsa ndërtesa është e pajisur me ashensor dhe ofron hapësirë të mjaftueshme për vendparkim, me garazh të përfshirë në çmim.
Pozicionimi në një zonë me frekuentim të lartë dhe qasje direkte në rrugën kryesore e bën këtë banesë të përshtatshme për familje apo profesionistë që kërkojnë rehati, funksionalitet dhe afërsi me të gjitha shërbimet e nevojshme në qytet.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 2 dhoma gjumi
- 1 banjo
- 1 Tarracë
- Orientimi: Lindje, Perëndim, Jug
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: TermoKos
- Ashensor
- Garazh
- Vendparkim
- TV
Kontakti:
Agjenti: Kened Tahiri
Emaili: kened.tahiri@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
