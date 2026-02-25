E pozicionuar në një nga zonat më të kërkuara rezidenciale në Prishtinë, në Marigona Residence, në shitje është shtëpi me sipërfaqe 260m² me 40m² nënkulm, e shtrirë në truall prej 6.21 ari, me orientim lindje-perëndim që siguron ndriçim natyral gjatë gjithë ditës, e organizuar në përdhes, kat të parë dhe kat të dytë ku përdhesa përfshin qëndrim ditor, kuzhinë me tryezari, garazh, depo, një dhomë gjumi dhe një banjo.
Kati i parë përfshin master bedroom, dy dhoma gjumi, tre ballkone, një banjo dhe lavanderi.
Ndërsa kati i dytë ofron një dhomë gjumi të madhe dhe tre depo funksionale, me sistem ngrohjeje me pompë termike, garazh dhe hapësirë të mjaftueshme për vendparkim, e pajisur me fletë poseduese dhe kontratë që realizohet te noteri.
Në një lagje private, të qetë dhe të sigurt me standarde të larta ndërtimi, ideale për jetesë familjare afatgjatë.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 4 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 4 Tarraca
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje, Perëndim
- Mobilimi: Banjo, Kuzhina, Salloni
- Sistemi i ngrohjes: Pompë termike
- Vendparkim
- Garazh
Kontakti:
Agjenti: Fisnik Haliti
Emaili: fisnik.haliti@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
