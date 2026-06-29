Sandalet me gurë janë detaji veror që i jep shkëlqim çdo kombinimi
Mjafton një shkëlqim i vogël në këmbë që edhe kombinimi më i thjeshtë veror të duket më i veçantë, më i freskët dhe më i kuruar
Çdo sezon i ri sjell një mënyrë të freskët për t’i parë klasikët e njohur të këpucëve verore. Këtë verë, në fokus janë sandalet e zbukuruara me gurë dekorativë, të cilat përshtaten natyrshëm me rikthimin e estetikës boho.
Këto sandale edhe kombinimit më të thjeshtë, si xhinset me një bluzë të bardhë, i japin menjëherë një pamje më elegante, më të veçantë dhe më verore.
Detaji që ndryshon gjithë pamjen
Sharmi i këtij trendi qëndron pikërisht te detajet. Nga njëra anë janë modelet me gurë në forma organike, që kujtojnë guralecët e lëmuar të plazhit, ndërsa nga ana tjetër dominojnë versionet më luksoze, të frymëzuara nga gurët gjysmë të çmuar dhe ata dekorativë.
Në frymën e estetikës së viteve ’70, veçanërisht bien në sy nuancat e tirkizit, smeraldit dhe qelibarit, të cilat sandaleve u japin një dozë freskie, ngrohtësie dhe elegance të relaksuar verore, transmeton Telegrafi.
Nuk kërkojnë shumë stilizim
Falë detajeve të dukshme, sandalet e tilla nuk kanë nevojë për shumë aksesorë apo kombinime të komplikuara. Ato duken bukur me komplete prej liri, fustane të thjeshta verore, pantallona elegante ose funde të lehta.
Në varësi të modelit, mund të vishen si gjatë ditës, ashtu edhe në mbrëmje, madje në disa raste mund t’i zëvendësojnë edhe këpucët klasike në raste më solemne.
Nga plazhi deri te daljet elegante
Modelet më të thjeshta, të sheshta dhe me gurë në ngjyra natyrale janë ideale për pushime, shëtitje verore dhe kombinime të përditshme. Ndërsa sandalet me taka, me shkëlqim metalik ose me gurë më të theksuar, janë zgjedhje e mirë për darka, festa verore dhe raste ku kërkohet një pamje më e kuruar.
Pikërisht kjo i bën sandalet me gurë dekorativë një nga trendet më të përdorshme të sezonit: duken të veçanta, por nuk janë të vështira për t’u kombinuar.
Nëse dëshironi një detaj që e freskon gardërobën verore pa shumë mundim, sandalet me gurë dekorativë janë një nga zgjedhjet më të bukura të kësaj vere.
/Telegrafi/