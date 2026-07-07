Kapelat më moderne të sezonit bashkojnë elegancën, komoditetin dhe mbrojtjen nga dielli
Aksesorët me teksturë, si modelet e punuara me grep, ato me vija apo me detaje lulesh, i japin një bukuri të veçantë stilit veror
Temperaturat tropikale dhe indeksi i lartë UV e kanë bërë mbrojtjen nga dielli më të rëndësishme se kurrë, ndërsa aksesorët e modës këtë sezon kanë një rol të dyfishtë: ta plotësojnë stilin dhe ta mbrojnë fytyrën e kokën nga rrezet e diellit.
Pikërisht për këtë arsye, kapelat, kasketat dhe kapuçët e lehtë verorë janë bërë ndër aksesorët më të dëshiruar të kësaj vere. Përveçse ofrojnë mbrojtje shtesë gjatë qëndrimit në ambiente të hapura, ato kombinohen lehtë pothuajse me çdo stil veror.
Kapelat e mëdha janë sërish në modë
Kapelat me strehë të gjerë janë sërish ndër trendët kryesorë. Përveçse ofrojnë mbrojtje shumë të mirë nga dielli, çdo veshjeje i japin një dozë elegance dhe sofistikimi.
Ato kombinohen shkëlqyeshëm me fustane të gjata prej liri, këmisha të lehta, sandale dhe çanta të thurura, ndaj janë zgjedhje ideale për pushime, shëtitje në qytet ose qëndrim në plazh.
Kapelat bucket nuk largohen nga skena e modës
Kapelat e njohura “bucket” vazhdojnë të dominojnë edhe këtë verë. Janë të lehta, praktike dhe paketohen lehtë, prandaj mbeten ndër zgjedhjet më të pëlqyera për udhëtime dhe pushime.
Veçanërisht të kërkuara janë modelet nga pambuku dhe liri, të cilat i lejojnë lëkurës të marrë frymë edhe gjatë ditëve më të nxehta.
Modelet e punuara me grep dhe vijat pushtojnë verën
Një nga trendët më të mëdhenj të këtij sezoni janë aksesorët me tekstura interesante. Modelet e punuara me grep sjellin frymën boho në kombinimet verore, ndërsa vijat dhe detajet me lule i japin stilit një pamje më lozonjare.
Këto modele përshtaten veçanërisht mirë me materiale natyrale, si liri dhe pambuku, por edhe me kombinime të thjeshta njëngjyrëshe, të cilave u japin një vulë të veçantë.
Kasketa nuk është më vetëm për stil sportiv
Kasketat klasike këtë sezon kanë marrë një pamje krejtësisht të re mode. Krahas modeleve njëngjyrëshe, në trend janë edhe ato me mbishkrime interesante, qëndisje, vija dhe detaje të tjera që edhe kombinimin më të thjeshtë e bëjnë më të veçantë.
Ato kombinohen shumë mirë me xhinse, bermude dhe këmisha të gjera, por edhe me fustane femërore, duke krijuar një kontrast modern mes stilit sportiv dhe atij elegant.
Materiali është po aq i rëndësishëm sa dizajni
Përveç dizajnit, ekspertët këshillojnë t’i kushtohet vëmendje edhe materialit nga i cili është punuar aksesori. Gjatë temperaturave të larta, zgjedhja më e mirë janë materialet natyrale dhe të lehta, si pambuku, liri dhe kashta, sepse mundësojnë qarkullim më të mirë të ajrit dhe japin ndjesi më të këndshme gjatë gjithë ditës.
Krahas syzeve cilësore të diellit dhe kremit me faktor mbrojtës, një kapelë ose kasketë bëhet një nga aleatët më të rëndësishëm gjatë ditëve të verës, qoftë në plazh, qoftë gjatë shëtitjeve në qytet. /Telegrafi/