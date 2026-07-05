Shamitë, kapëset dhe fjongot: aksesorët që i japin jetë flokëve këtë verë
Një prekje e vogël mjafton për ta kthyer frizurën e zakonshme në kombinimin më të bukur të sezonit
Kur temperaturat rriten, shumica e grave dëshirojnë një frizurë që duket bukur, por nuk kërkon shumë kohë për stilim. Pikërisht për këtë arsye, këtë verë në plan të parë vijnë aksesorët e flokëve, të cilët edhe bishtin më të thjeshtë, topuzin apo valët e lëshuara i shndërrojnë në një detaj mode shumë efektiv.
Mjafton t’i shtoni flokëve një zbukurim të zgjedhur me kujdes dhe i gjithë stili do të duket më modern dhe më elegant. Trendet për verën 2026 janë të frymëzuara nga vitet ’90 dhe fillimi i viteve 2000, por të sjella me detaje bashkëkohore dhe të sofistikuara.
Shamitë për flokë
Shamitë për flokë janë sërish ndër aksesorët më të kërkuar të modës. Ato mbahen të lidhura rreth kokës në stil mesdhetar, rreth një topuzi të ulët ose në vend të llastikut për bisht. Duken veçanërisht bukur me fustane prej liri, këmisha dhe rroba banje, prandaj janë zgjedhje e shkëlqyer si për plazh, ashtu edhe për qytet, transmeton Telegrafi.
Kapëset e mëdha të flokëve
Kapëset e mëdha mbeten në trend, por tani vijnë në forma dhe ngjyra më interesante. Modelet me efekt mermeri, me detaje transparente ose në nuanca pastel japin një dozë elegance, ndërsa njëkohësisht mundësojnë që flokët të largohen nga fytyra brenda pak sekondash.
Detajet me grep
Detajet me grep janë hit i vërtetë i kësaj vere. Shiritat, shamitë dhe kapelat e lehta nga materiali i punuar me grep përshtaten në mënyrë të përkryer me estetikën boho dhe duken shumë bukur me flokë të tharë natyrshëm, me valë ose me gërsheta të lëshuara. Përveçse janë praktike, çdo stili i japin një pamje të relaksuar verore.
As motivet detare nuk e kanë humbur popullaritetin. Kapëset e zbukuruara me guaska, perla ose detaje të arta të frymëzuara nga deti janë ndër aksesorët më të dëshiruar të modës për pushime. Ato janë mjaftueshëm të veçanta për ta shndërruar një frizurë të zakonshme në një stil veror, pa shumë mund.
Ndër trendet më të mëdha janë edhe fjongot romantike, llastikët e gjerë prej sateni dhe rrathët e hollë për flokë, të cilët përshtaten lehtësisht pothuajse me çdo kombinim veshjeje. Këto detaje duken veçanërisht bukur në bishta të ulët dhe topuze të lëshuara, ndërsa shumë gra i zgjedhin sepse frizurës i japin pamje elegante pa pasur nevojë të shkojnë te parukierja.
Ekspertët e modës theksojnë se këtë sezon nuk është e nevojshme të bëhen ndryshime të mëdha për ta freskuar pamjen. Një aksesor i zgjedhur me kujdes mund ta ndryshojë plotësisht përshtypjen që lë frizura juaj, prandaj shamitë, kapëset dhe llastikët dekorativë janë bërë pjesë e pashmangshme e kombinimeve verore. /Telegrafi/