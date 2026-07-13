Samsung Galaxy Watch9 dhe Watch Ultra2 do të mbërrijnë me çipe të reja dhe bateri më të mëdha
Jemi më pak se dy javë larg nga eventi i ardhshëm i Samsung, Galaxy Unpacked, më 22 korrik, kur presim të shohim jo vetëm telefonat e rinj të palosshëm Galaxy, por edhe Galaxy Watches të gjeneratës së ardhshme.
Dhe kemi parë disa rrjedhje informacioni në javët e fundit, kështu që kemi një ide të mirë se çfarë të presim nga Galaxy Watch9 dhe Watch Ultra2 që do të lansohen së shpejti, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, ndërsa raportet e mëparshme ishin kryesisht për pamjen dhe rripat, ai që vjen nga WinFuture flet për harduerin dhe, duke gjykuar nga përmirësimet e harduerit, ato mund të përdoren për të justifikuar rritjen e papritur të çmimeve.
Ndryshimi më i dukshëm me serinë e re Watch9 dhe Ultra2 është çipi. Samsung me sa duket po heq çipet e veta Exynos për SoC-të Snapdragon Wear Elite të prodhuara nga Qualcomm, të bazuara në nyjen 3nm.
Kjo ka të ngjarë të rrisë jo vetëm performancën, por edhe efikasitetin e energjisë. Në varësi të modelit, çipi Snapdragon Wear Elite do të shoqërohet me 2GB RAM dhe 32 ose 64GB hapësirë të brendshme ruajtjeje.
Ndërsa Galaxy Watch9 40mm do të ketë të njëjtën bateri 325 mAh si paraardhësi i tij, varianti 44mm do të ketë një njësi 445 mAh, një rritje e lehtë krahasuar me 435 mAh nga Galaxy Watch8 44mm.
Nga ana tjetër, Ultra2 merr më shumë vëmendje pasi Samsung po rrit kapacitetin nga 590 mAh në Galaxy Watch Ultra origjinal në 800 mAh.
Ky është një përmirësim i dukshëm, i cili ka të ngjarë të përkthehet në rritje të konsiderueshme të jetëgjatësisë së baterisë. /Telegrafi/