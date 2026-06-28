Samsung fillon të punojë në One UI 9 për Galaxy A24 4G pas publikimit të përditësimit të qëndrueshëm One UI 8.5
Samsung publikoi përditësimin e qëndrueshëm One UI 8.5 të bazuar në Android 16 për Galaxy A24 4G disa ditë më parë, dhe tani mësojmë se ka filluar testimin e One UI 9 të bazuar në Android 17 për këtë telefon inteligjent.
Ndërtimi i One UI 9 për Galaxy A24 4G i parë në serverin e Samsung ka versionin e firmware-it A245FXXUCGZF4, por nuk dihet se kur Samsung do të publikojë versionin beta të One UI 9 ose përditësimin e qëndrueshëm për telefonin inteligjent, transmeton Telegrafi.
Në fakt, të vetmit telefonë inteligjentë që kanë marrë versionin beta të One UI 9 deri më tani janë telefonat inteligjentë të serisë Galaxy S26, edhe pse Samsung po punon në One UI 9 për pajisje të shumta Galaxy.
Edhe pse është e paqartë se kur Samsung do ta zgjerojë programin beta të One UI 9 në më shumë pajisje, ne e dimë se telefonat e parë inteligjentë që do të përdorin One UI 9 menjëherë janë telefonat inteligjentë të palosshëm të ardhshëm të Samsung - Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 dhe Galaxy Z Fold8 Ultra - që thuhet se do të zbulohen më 22 korrik në një event në Londër. /Telegrafi/