Sa shpesh përdoret telefoni para një aksidenti - studimi amerikan sjell shifra alarmante
Një hulumtim i ri i Institutit Amerikan për Sigurinë në Autostrada, i njohur si IIHS, tregon se përdorimi i telefonit celular pak para një aksidenti regjistrohet të paktën shtatë herë më shpesh sesa raportohet në raportet e policisë.
Hulumtuesit e IIHS nuk u kufizuan vetëm në pyetësorë apo deklarata të shoferëve. Ata krahasuan të dhëna anonime telematike nga aplikacionet për drejtim të sigurt me raportet zyrtare të policisë për afro 17 mijë aksidente trafiku të ndodhura në katër shtete amerikane gjatë viteve 2021–2024.
Aplikacionet mund të regjistronin nëse telefoni përdorej për telefonata, nëse shoferi e kishte prekur apo lëvizur pajisjen dhe nëse ekrani kishte mbetur i zhbllokuar pak para përplasjes.
Rezultatet ishin befasuese dhe shqetësuese. Të dhënat telematike treguan përdorim të telefonit brenda 30 sekondave para 7 për qind të aksidenteve me një automjet dhe 8 për qind të përplasjeve mes dy automjeteve. Në raportet e policisë, përkundrazi, telefoni përmendej në më pak se 1 për qind të këtyre rasteve.
Edhe kur analiza u kufizua vetëm në 10 sekondat e fundit para përplasjes, të dhënat treguan përdorim të telefonit në 4 për qind të aksidenteve me një automjet dhe në 5 për qind të aksidenteve me dy automjete.
Hulumtuesit identifikuan qindra raste në të cilat shoferët kishin ndërvepruar me ekranin e telefonit pak para përplasjes. Një sjellje e tillë ishte regjistruar shumë rrallë nga policia. Në fakt, në afro 17 mijë incidente, raportet policore dhe të dhënat digjitale për mënyrën e përdorimit të telefonit përputheshin vetëm në tri raste.
Veçanërisht shqetësues është i ashtuquajturi përdorim pasiv i telefonit. Një ekran i zhbllokuar mund të nënkuptojë se navigacioni është aktiv, por gjithashtu mund të nënkuptojë se shoferi po shikon video ose përmbajtje në rrjetet sociale.
Në një anketë të veçantë të IIHS-së, pothuajse një në katër shoferë pranoi se të paktën një herë gjatë muajit të fundit kishte parë video në telefon gjatë drejtimit të automjetit.
Edhe një shikim i shkurtër në telefon mund të jetë vendimtar. Sipas hulumtuesve, kur shoferi e largon shikimin nga rruga për vetëm dy sekonda, rreziku për një përplasje ose situatë gati për aksident dyfishohet.
Hulumtimi nuk pretendon se telefoni celular ishte automatikisht shkaku i të gjitha këtyre aksidenteve. Nuk ishte e mundur të përcaktohej se cili shofer ishte fajtor apo nëse shpërqendrimi ishte shkaku i drejtpërdrejtë i çdo përplasjeje.
Gjithashtu, një ekran i zhbllokuar mund të lidhet me përdorimin legjitim të navigacionit. Megjithatë, dallimi i madh i evidentuar tregon se raportet zyrtare e nënvlerësojnë ndjeshëm përdorimin e telefonit para aksidenteve të trafikut. /Telegrafi/