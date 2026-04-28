Ruzhin: Politikanët tanë duhet të mësojnë se kur janë në pushtet, duhet të marrin vendime të vështira
Për të interpretuar tonet e raportuesit për Maqedoninë, Thomas Waitz, dhe Kryeministrit Hristijan Mickoski, ish-ambasadori dhe diplomati i karrierës Nano Ruzhin beson se duhet të fillojmë nga një pamje më e gjerë dhe të shohim se çfarë po ndodh me zgjerimin e BE-së.
Siç kujton ai, në vitin 2022, pamë që partnerët lindorë si Ukraina, Moldavia dhe pjesërisht Gjeorgjia morën statusin e kandidatit dhe në atë kohë ishte njoftuar tashmë se do të hynin në BE në vitin 2027.
Ish-ambasadori në NATO vlerëson se politikanët tanë duhet të mësojnë se kur janë në pushtet, duhet të marrin vendime të vështira, me të cilat opinioni publik nuk pajtohet, dhe nëse ata gjithmonë shkojnë me qetësi dhe në përputhje me atë që mendon opinioni publik dhe e ngrenë atë opinion, kjo quhet populizëm.
"Masa serioze duhet të merren nga Qeveria nëse ka ambicie dhe ndërgjegje që vendi të bëjë një hap drejt BE-së. Maqedonia ishte shumë më afër BE-së dy vjet më parë, sa i plotësoi ato kritere nga Kopenhageni dhe madje edhe atëherë, katër vjet më parë. Në vendin tonë, kemi bërë hapa shumë të guximshëm, të cilët, për fat të keq, populizmi i barazon me tradhti të identitetit. Thjesht nuk kam fjalë për të thënë. Mendoj se kam frikë nëse elita jonë politike është mjaftueshëm e pjekur për të bërë dhe ndërmarrë hapa të vërtetë apo nëse ne do të jemi ende kokëfortë dhe kokëfortë dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë në vend", tha Ruzhin./Telegrafi/