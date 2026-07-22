Rrjedhin specifikat e plota dhe çmimet e Samsung Galaxy Watch9 dhe Watch Ultra 2
Samsung do të organizojë eventin e saj Galaxy Unpacked në Londër më vonë sot, ku pritet të zbulojë pajisjet e saj të palosshme të gjeneratës së ardhshme së bashku me Galaxy Watch9 dhe Galaxy Watch Ultra 2.
Përpara lansimit, specifikimet e plota dhe çmimet e orëve inteligjente të ardhshme janë rrjedhur, transmeton Telegrafi.
Sipas rrjedhjes së informacionit, Galaxy Watch9 dhe Watch Ultra 2 do të fuqizohen nga çipseti Snapdragon Wear Elite, i shoqëruar me 2GB RAM.
Thuhet se Galaxy Watch9 ofron 32GB hapësirë ruajtjeje të integruar, ndërsa Watch Ultra 2 mund të vijë me 64GB hapësirë ruajtjeje.
Galaxy Watch Ultra 2 pritet të ketë një ekran AMOLED 1.52 inç me një shkëlqim maksimal deri në 5,000 nit.
Ndërkohë, Galaxy Watch9 do të jetë i disponueshëm në dy madhësi të mbulesave, me variantin 40 mm që ofron një ekran 1.34 inç dhe variantin 44 mm që ka një ekran 1.47 inç, të dy me deri në 3,000 nit shkëlqim maksimal.
Thuhet se si Watch9 ashtu edhe Ultra 2 përdorin mbrojtje nga kristali safir.
Galaxy Watch Ultra 2 pritet të ketë një bateri 800mAh, ndërsa modelet 40 mm dhe 44 mm thuhet se kanë bateri 390mAh dhe 445mAh, përkatësisht.
Të dy orët inteligjente pritet të mbështesin karikimin e shpejtë pa tel të bazuar në WPC.
Për më tepër, rrjedhja sugjeron se orët inteligjente të ardhshme Galaxy do të kenë sensorin BioActive të Samsung, së bashku me një sensor temperature, barometër dhe sensor gjeomagnetik.
Sa i përket softuerit, seria Galaxy Watch9 dhe Galaxy Watch Ultra 2 thuhet se do të vijnë me One UI 9 Watch të bazuar në Wear OS 7.
Opsionet e lidhjes mendohet të përfshijnë LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi me dy banda, NFC dhe GPS.
Së fundmi, Galaxy Watch9 mendohet të ketë vlerësime IP68 dhe 5ATM për rezistencë ndaj pluhurit dhe ujit, ndërsa Galaxy Watch Ultra 2 thuhet se ofron vlerësime më të larta IP69K dhe 10ATM+.
Sa i përket çmimit, Galaxy Watch9 40 mm me Bluetooth mendohet të kushtojë 409 euro, ndërsa varianti LTE mund të ketë një çmim prej 459 euro.
Modeli 44 mm Bluetooth thuhet se do të ketë një çmim prej 439 euro, ndërsa homologu i tij LTE thuhet se kushton 489 euro.
Ndërkohë, Galaxy Watch Ultra 2 do të jetë i disponueshëm vetëm në një variant LTE dhe mendohet të lançohet me 749 euro. /Telegrafi/