Rrënimet buzë liqenit: Dosja që nuk e lexuan
Në orën tre e gjysmë të pasdites së 3 korrikut, katër persona me rroba civile dhe dy oficerë policie ecën midis njëmbëdhjetë shtëpive në zonën kadastrale Velji Breg, në bregun jugor të Liqenit Ujman (Gazivode) në Zubin Potok, dhe ngjitën nga një njoftim në secilën derë.
Nga Profesor Kadri Kryeziu dhe Dr. Ngadhnjim Brovina
Asnjë pronar nuk ishte në shtëpi. Një fqinj shikonte. Kamerat e sigurisë së pronarëve regjistruan dorëzimin, dhe regjistrimet, të ofruara shtypit si provë të fshehtësisë, dokumentuan në vend të kësaj një shërbim gjyqësor: ndërmarrja publike Ibër-Lepenc (Ibar-Lepenc), pronare e regjistruar e ngastrës P-72908033-02631-2, tridhjetë e dy mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë metra katrorë, duke kërkuar që banorët të lironin brenda pesëmbëdhjetë ditësh, të largonin atë që kishin ndërtuar dhe të rikthenin tokën në gjendjen e mëparshme.
Mëngjesin e 21 korrikut erdhën ekskavatorët. Deri në muzg, njëmbëdhjetë strukturat ishin kthyer në rrënoja. Më 22 korrik, Zyra e BE-së në Prishtinë kërkoi një ndalesë të menjëhershme, ambasadat gjermane, italiane dhe britanike ndoqën, OSBE-ja paralajmëroi kundër zbatimit të pabarabartë të ligjit dhe Zyra e Serbisë për Kosovën i shpalli prishjet një akt terrori. Po atë ditë, Ibër-Lepenci ngjiti një raund të ri njoftimesh në dyert e fshatit fqinj të Rezallës, këtë herë shtatë ditë më parë, për të treguar dokumentet e pronësisë në vend të pesëmbëdhjetë ditëve për t'u liruar.
Çdo gjë në lidhje me këtë mosmarrëveshje është zhvilluar në letër. Posedimi u krijua me anë të një kontrate, u kontestua me anë të një regjistrimi, u ndërpre me anë të një vendimi administrativ, u ndëshkua me komunikata dhe u gjykua, deri më tani, nga askush. Pra, ne propozojmë të bëjmë atë që asnjë palë në të nuk e ka bërë ende publikisht: të lexojmë dokumentet. Të gjitha, secila kundër standardit të vet të deklaruar, i cili është i vetmi audit që një zyrë ligjore di të kryejë. Një gjykatë do të bënte të njëjtën gjë, dhe një gjykatë është i vetmi zë që kjo histori nuk e ka dëgjuar ende.
Kontrata
fillon aty ku fillon posedimi. Pronarët e njëmbëdhjetë shtëpive nuk pretendojnë titullin e pronësisë. Zëdhënësi i tyre, Branimir Mihajlović, ka qenë i saktë në lidhje me atë që ata mbajnë: kontrata të lidhura në vitin 2006 me Srbijašume, ndërmarrjen pyjore të Republikës së Serbisë, duke i dhënë me qira parcelat për nëntëdhjetë e nëntë vjet. Ai ndërtoi që nga viti 2007. Ai e pagoi tarifën e qirasë, thotë ai, për më shumë se pesëmbëdhjetë vjet, dhe kur mbyllja e zyrave paralele të Serbisë e bëri të pamundur pagesën, pronarët u përpoqën t'i paguanin autoritetit pyjor të Kosovës, por nuk morën përgjigje.
Merreni dokumentin seriozisht, sepse mbajtësit e tij e bëjnë këtë, dhe ai dështon dy herë.
Dështon së pari në nënshkrim. Në vitin 2006, Srbijašume nuk kishte autoritet mbi një metër katror tokë në Kosovë. Pavarësisht se çfarë besonte ndërmarrja se po jepte me qira, ajo po dispononte pronë jashtë rendit ligjor që rregullonte territorin, dhe një grant nga një autoritet pa autoritet nuk thotë asgjë. Vetë qiramarrësit e kanë pranuar pikën në sjellje, nëse jo me fjalë: njerëzit që përpiqen ta ridrejtojnë qiranë e tyre te Pyjet e Kosovës janë njerëz që e dinë se në cilin regjistër shtetëror ndodhet toka e tyre.
Dështon në thelb, dhe ky dështim është më i vjetër se çështja e shtetësisë dhe indiferent ndaj saj. Toka në fjalë rrethon një rezervuar uji të pijshëm që furnizon afërsisht gjysmë milioni njerëz në nëntë komuna. Çdo rend ligjor që ka administruar ndonjëherë atë vijë bregdetare ka ndaluar ndërtimin në brezin mbrojtës sanitar të një rezervuari të tillë. Regjimi jugosllav i ujit e ndaloi atë dhe e zbatoi ndalimin; analiza hapësinore e vetë qeverisë për Liqenin e Batllavës (Batlava) regjistron se zona buzë liqenit atje ishte e mbrojtur në mënyrë strikte dhe e rrethuar fizikisht para luftës. Legjislacioni i ujit i Serbisë, që rrjedh nga i njëjti kuadër, e ndalon atë sot. Ligji i Kosovës e ndalon atë, dhe në vitin 2025 Prishtina e formalizoi këtë pikë duke e shpallur zonën e Ujmanit një pasuri natyrore me rëndësi të veçantë. Një kontratë qiraje nëntëdhjetë e nëntë vjeçare për ndërtime fundjave në bregun e një rezervuari ishte pra një premtim që statutet e vetë Beogradit nuk e lejonin ndërmarrjen e vetë Beogradit ta bënte. Shteti që lëshoi këto kontrata u dha me qira qytetarëve të vet tokën që nuk e zotëronte, për një përdorim që ligji i tij e ndalonte, dhe mblodhi qiranë për pesëmbëdhjetë vjet.
Ky është dokumenti themelues i zotërimit. I paligjshëm në çdo rend ligjor që ka rregulluar vijën bregdetare. E vetmja gjë që ndryshoi viti 1999 ishte se cili shtet nuk po e thoshte këtë.
Dosja e prishjes
Tani dokumenti i palës tjetër, i lexuar sipas të njëjtit standard, sepse auditimi ynë është i pavlerë nëse ndalet këtu.
Prishja e 21 korrikut nuk u urdhërua nga asnjë gjykatë. U urdhërua nga Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, me kërkesë të Ibër-Lepencit, dhe u ekzekutua me ndihmën e policisë. Prishja administrative e ndërtimeve pa leje është një instrument i ligjshëm; Kosova, si shumica e shteteve evropiane, nuk i çon çdo çati të paligjshme përmes një gjyqtari. Por pronarët bënë diçka me pesëmbëdhjetë ditët e tyre. Brenda afatit që kishte vendosur vetë Ibër-Lepenci, ata i paraqitën kërkesë gjykatës, duke kërkuar që të përcaktohet statusi i pronës. Deklarata e Zyrës së BE-së, më e sakta nga tekstet ndërkombëtare, mbështetet pikërisht në këtë fakt dhe në një fjalë që bën të gjithë punën e saj: e pakthyeshme. Gjykata Themelore në Mitrovicë ka refuzuar të thotë nëse ekziston ndonjë urdhër i saj. Drejtori i ndërmarrjes tregon për Inspektoratin. Inspektorati nuk ka publikuar asgjë.
E megjithatë, paligjshmërisë i mungon një nen. Zyra e Serbisë për Kosovën e quan prishjen të paligjshme; zëdhënësit e Listës Serbe thonë se ligji u shkel; fjala ka qarkulluar në çdo tekst të Beogradit për tre ditë. Asnjë nga këto tekste nuk përmend dispozitën e ligjit të Kosovës që u shkel. As BE-ja, nëse lexohet me kujdes, nuk e bën këtë. Deklarata e saj flet për shqetësime në lidhje me procesin e rregullt ligjor dhe proporcionalitetin, që është fjalori i doktrinës, jo fjalori i shkeljes, dhe hartuesit e saj, të cilët e dinë ndryshimin, nuk shkruan të paligjshme. Ka një arsye. Sipas ligjit të Kosovës, si në pjesën më të madhe të Evropës, prishja e ndërtimit pa leje është një akt administrativ. Nuk kërkohet urdhër gjykate. As në Batllavë nuk kërkohej, ku instrumenti identik zgjati shtatëmbëdhjetë muaj pa asnjë ambasadë që të kërkonte të shihte firmën e një gjyqtari. Dhe një padi civile për të përcaktuar statusin e pronës nuk e pezullon, në vetvete, zbatimin administrativ askund në këtë kontinent. Vetëm një masë e përkohshme e bën këtë, e dhënë nga një gjykatë, dhe asnjë palë në këtë çështje nuk ka paraqitur një të tillë, nuk ka pretenduar se është dhënë një e tillë, ose, për aq sa tregojnë të dhënat publike, nuk e ka kërkuar një të tillë. Nëse pronarët kërkonin një urdhër ndalimi dhe refuzoheshin, ekzekutimi ishte i ligjshëm. Nëse nuk e kërkonin kurrë një të tillë, ekzekutimi ishte i ligjshëm. Vetëm nëse një gjykatë do ta kishte pezulluar zbatimin dhe ministria do të kishte vazhduar gjithsesi, do të bashkëngjitej akuza, dhe kushdo që mbante atë dokument do ta kishte publikuar atë brenda një ore. Derisa dikush të përmendë artikullin ose të paraqesë urdhrin, fjalia e saktë është kjo: sipas të dhënave aktuale, prishja e 21 korrikut ishte e ligjshme sipas rregullave të vetë Kosovës.
E ligjshme, pra. A ishte edhe e pamatur? Këtu auditimi kthehet kundër nesh, sepse kritika që vjen më lehtë është ajo që fsheh standardin e dyfishtë përsëri. Të thuash që Kosova duhet të kishte kaluar një sezon në gjykatë para se të shembte në Ujman do të thotë të kërkosh një procedurë që Orllani (Orlane) nuk e mori kurrë. Vilat në Batllavë u shembën ndërsa pesëdhjetë e nëntë dosje të tjera ishin të hapura dhe ankesat ishin në dispozicion dhe në vazhdim; në mars të vitit 2024, vilat që ishin ende në ndërtim e sipër u shembën para përfundimit; askush nuk propozoi që shteti të ngrejë padi për çdo strukturë deri në vendim përfundimtar para se ta zbatojë, sepse asnjë shtet evropian nuk e bën këtë, dhe sepse një regjim shembjeje që pret çdo padi të imagjinueshme nuk është një regjim, por një ftesë. Një procedurë e veçantë, më e ngadaltë dhe më e ndershme për ndërtimin pa leje të një komuniteti tashmë ka një emër në këtë histori. Është përjashtimi, dhe ne kemi kaluar tre seksione duke e çmontuar atë. Nuk do ta rindërtojmë atë në një paragraf.
Dhe argumenti i pakthyeshmërisë, argumenti më i fortë në tekstin e BE-së, nuk i mbijeton kontaktit me kërkesat. Ajo që pronarët ngritën është një padi për të përcaktuar statusin e tokës. Eskavatori nuk e preku atë padi. Titulli i parcelës 02631-2 është po aq i padiskutueshëm sot sa ishte më 20 korrik, dhe nëse një gjykatë një ditë vendos në favor të paditësve, ata do ta mbajnë tokën, me dëmshpërblim shtesë. Ajo që hoqi ekskavatori janë strukturat, dhe strukturat nuk kishin të ardhme të ligjshme sipas ndonjë vendimi të imagjinueshëm, sepse një shtëpi pushimi pa leje brenda brezit mbrojtës të një rezervuari nuk mund të legalizohet nën asnjë pronar, dhe heqja është mjeti juridik pavarësisht nëse toka poshtë saj i përket Ibër-Lepencit, Pyjeve të Kosovës, apo vetë paditësve. Prishja nuk diskutoi asgjë që një gjyqtar mund të kishte dhënë. I pakthyeshëm, po. Zbatim i pakthyeshëm që vendos për një çështje në pritje, jo, sepse çështja që supozohet se vendosi është ende në regjistër, e pavendosur dhe e paprekur.
Ajo që mbetet nga kritika e javës, pasi të hiqet standardi diferencial dhe teoria e diskutimit, është reale por modeste, dhe ka të bëjë me prezantimin më shumë sesa me pushtetin. Shteti zbatoi si Batllava dhe shpjegoi sikur asgjë. Vendimet e inspektoratit janë të pabotuara. Historia e regjistrimit të parcelës ndodhet në një kadastër që asnjë gazetar nuk i është paraqitur. Baza ligjore iu la një drejtori të ndërmarrjes publike për të improvizonte në një linjë shtypi, dhe boshllëku u mbush brenda disa orësh nga e vetmja makinë narrative në rajon që nuk humbet kurrë një vend të lirë. Një dosje kaq e fortë meritonte të publikohej mëngjesin e prishjes, vendim pas vendimi, akt pas akti. Dështimi i 21 korrikut nuk ishte se Kosova veproi pa gjykatë. Është se Kosova veproi pa një zëdhënës.
Grupi i kontrollit
Ajo që dosja nuk tregon është ajo që nënkuptojnë deklaratat, dhe këtu të dhënat nuk janë të pakta. Akuza për zbatim selektiv, zbatim të pabarabartë të ligjit nga OSBE-ja, britanikët në mënyrë të vazhdueshme dhe të paanshme në të gjithë Kosovën, është një pretendim empirik, dhe pretendimet empirike kanë grupe kontrolli. Grupi i kontrollit i këtij është shqiptar, dhe ka qenë në të dhënat publike për katër vjet.
Liqeni i Batllavës furnizon Prishtinën me ujë të pijshëm. Fshatrat e saj bregdetare ndodhen në Podujevë, një komunë që, sipas regjistrimit të vitit 2024, është 98.7 përqind shqiptare; përkatësia etnike e grupit të kontrollit nuk është në diskutim. Më 24 nëntor 2022, Drejtoria e Inspektimit të Podujevës, me ndihmën e Policisë së Kosovës, filloi prishjen e vilave pa leje në Orllan, në liqen, pjesa e parë e njoftuar që mbulonte tetë struktura të ndërtuara brenda zonës së dytë të mbrojtjes. Fushata u ndal gjatë dimrit dhe rifilloi më 24 shkurt 2023. Deri në verën e vitit 2023, shtatë struktura ishin shembur, katër të tjera ishin në radhë, dhe zëdhënësi i komunës konfirmoi se pesëdhjetë e nëntë objekte të tjera pa leje ishin identifikuar në zonë dhe do të përpunoheshin me radhë. Në mars 2024, inspektorët ishin ende duke punuar, deri atëherë duke prishur vilat që qëndronin të papërfunduara, të kapura para sezonit të tyre të parë. Njëmbëdhjetë strukturat në Ujman qëndruan në këmbë për pjesën më të madhe të dy dekadave dhe morën pesëmbëdhjetë ditë të tjera njoftim zyrtar përveç një kërkese për dokumentacion të dorëzuar vitin e kaluar. Nëse një kronometër mat ashpërsinë, pronarët shqiptarë në Batllavë e patën më keq, dhe asnjë ambasadë në Prishtinë nuk i kërkoi askujt të ndalonte, të angazhohej me komunitetin e prekur ose të merrte në konsideratë proporcionalitetin, as në vitin 2022, as në vitin 2023, as në vitin 2024.
Fushata e Batllavës i përgjigjet gjithashtu akuzës se Kosova po mbron të vetët. Kur vilat në Orllan u shembën, vëmendja e shtetit nuk u ndal vetëm te pronarët. Siç u raportua në atë kohë, njësitë e krimit ekonomik të Policisë së Kosovës arrestuan inspektorët komunalë të Podujevës në lidhje me aferën e ndërtimit të paligjshëm në Orllan. Republika shkatërroi vilat shqiptare dhe më pas hetoi zyrtarët shqiptarë nën drejtimin e të cilëve ato kishin ngritur krye. Çfarëdo që të jetë kjo, nuk është një instrument etnik, sepse një instrument etnik nuk i arreston operatorët e vet.
Badovci (Badovac) e plotëson pamjen nga ana tjetër. Rezervuari i dytë i Prishtinës u shpall zonë e mbrojtur ujore me vendimin e qeverisë numër 16/127 më 24 prill 2013, me ndërtime të ndaluara në brezin dyqind metra ku mund të rrezikonte ujin. Kur një kompani zhvillimi mori kushtet paraprake të ndërtimit nga komuna e Prishtinës për një lagje të re pranë liqenit, Ministria e Mjedisit ndërhyri publikisht kundër qeverisë komunale të kryeqytetit, thirri vendimin e vitit 2013 dhe e njoftoi inspektoratin e saj për të parandaluar çdo veprim që mund të kompromentonte zonën. Shteti qendror veproi kundër një zhvilluesi shqiptar dhe një komune të udhëhequr nga shqiptarët për të mbrojtur ujin. Ish-ministri që nënshkroi mbrojtjet e ka thënë qartë: të dy liqenet u shpallën zona të mbrojtura gjatë mandatit të tij dhe veprimet e prishjes në Batllavë ndoqën pikërisht nga ky status.
Një ndryshim midis dy liqeneve është real, dhe ne do ta deklarojmë atë para se ta bëjë dikush tjetër. Në Batllavë, disa nga dosjet e shkatërruara kishin kaluar nëpër çdo instancë shtetërore, përfshirë gjykatat, para se të mbërrinin makinat, sepse pronarët kaluan vite duke apeluar dhe duke humbur. Dosjet e Ujmanit janë më të reja. Por vini re se çfarë vërteton në të vërtetë ky ndryshim. Ai vërteton se rruga e apelit ekziston, se ajo ishte e hapur, e përdorur dhe e respektuar në Batllavë, dhe se ajo është po aq e hapur për pronarët në Ujman, komuna e të cilëve tashmë u ka premtuar atyre ndihmë ligjore për ta ecur nëpër të. Ai gjithashtu vërteton se standardi u zbatua në Batllavë pa asnjë kundërshtim diplomatik ndërsa ato apelime u zhvilluan dhe pasi ato dështuan. Eskavatori arriti në Ujman katër vjet pasi arriti në Batllavë, dhe vonesa nuk ishte preferencë etnike. Ishte fakti i qartë se deri vonë asnjë inspektor i Kosovës nuk mund të punonte në veri të Ibrit. Ligji mbërriti vonë sepse shteti po. Një zbatim që arrin në vilat në pronësi të serbëve me të njëjtën teori ligjore, nën të njëjtën ministri, me të njëjtën ndihmë policore që aplikoi për vite me radhë në vilat në pronësi të shqiptarëve në rezervuarin binjak në jug nuk është diskriminim. Është fundi i një përjashtimi, dhe një përjashtim është ajo që kishte bregu. OSBE-ja ka të drejtë që zbatimi i pabarabartë i ligjit minon besimin e publikut. Pabarazia në këtë histori zgjati për dy dekada në një drejtim, dhe është korrigjimi, jo përjashtimi, që ka nxitur demarshet.
Njoftimi
Dokumenti i tretë është një ditë i vjetër dhe i jep këtij artikulli titullin.
Më 22 korrik, me numrin e protokollit 02-2877, Ibër-Lepenci lëshoi një njoftim të ri, të ngjitur në dyert e Rezallës në të njëjtën mënyrë si më parë. Ai i kërkon çdo banori të zonës kadastrale që të dorëzojë, brenda shtatë ditëve, dokumentacionin që konfirmon pronësinë e pronës së tyre të paluajtshme: një listë poseduese, një kontratë blerjeje ose çdo dokument tjetër ligjor që konfirmon pronësinë. Dorëzimi pranohet personalisht në zyrën e ndërmarrjes pranë digës së Ujmanit, pranë kontejnerit, në orarin e punës nga e hëna në të premte, ose me email, dokumente të skanuara në PDF. Njoftimi mbyllet me një paralajmërim se mosrespektimi i afatit mund të çojë në vështirësi në procesin e konfirmimit të pronësisë dhe mund të ndikojë në të drejtat e banorëve si pronarë.
Lexojeni fillimisht drejt, sepse leximi i drejtë është i disponueshëm dhe ka rëndësi. Një kërkesë për dokumente para zbatimit është më shumë proces, jo më pak. Është afër hapit që kërkojnë deklaratat e kësaj jave: një mundësi për banorët që të paraqesin provat e tyre në tryezë para se të ndodhë diçka e pakthyeshme. Njëmbëdhjetë banorët në Velji Breg morën një kërkesë të ngjashme një vit para prishjes së tyre, e përshkruar nga ndërmarrja në atë kohë si verifikim i ndërmarrë pikërisht për të shmangur keqkuptimet. Dhe fushata e Rezallës i paraprin polemikave kundër të cilave tani lexohet: kërkesat e para për lirim atje u dorëzuan më 14 korrik, ditën kur Zubin Potok priti një dialog publik mbi çështjet e pronësisë së liqenit, një javë para ekskavatorëve dhe demarsheve. Çfarëdo që të jetë ky instrument, nuk është një kundërpërgjigje për ambasadat. Ishte në postë para se të shkruanin. Njoftimi madje e lë të hapur kategorinë e tretë, çdo dokument ligjor që konfirmon pronësinë, që do të thotë se kontratat e epokës serbe të pronarëve mund të dorëzohen dhe të paktën do të hyjnë në një regjistër.
Tani lexojeni siç duhet ta lexojë një avokat, sepse mjeshtëria e lartë nuk e përmbush shtetin që i shërben. Njoftimi nuk emërton asnjë adresues; rreshti i adresës së tij shkruan, të plotë, banorë të zonës kadastrale. Nuk citon asnjë ligj, asnjë artikull, asnjë rregullore, askund në tekstin e tij. Ai bashkëngjit një paralajmërim për mosrespektimin e rregullave pa deklaruar se çfarë procedure ushtron pajtueshmëria, kush i vlerëson dokumentet, me çfarë standardi, me çfarë rezultati, ose ku mund të drejtohet një banor që kundërshton vlerësimin. Vlerësuesi, si parazgjedhje, është vetë pala e interesuar, një ndërmarrje tre muaj pasi pohon pronësinë e saj mbi të njëjtën tokë, dhe gjykata, sipas udhëzimeve të vetë njoftimit, qëndron në një enë pranë digës. Asnjë nga këto nuk e bën kërkesën të kobshme. E gjithë kjo e bën kërkesën joformale, dhe joformaliteti është ajo që një shtet në pozicionin e Kosovës nuk mund ta përballojë në këtë bregdet këtë muaj. Një banor që dëshiron të përmbushë rregullat nuk mund të kuptojë nga ky dokument se çfarë arrin pajtueshmëria. Një banor që dëshiron të rezistojë i është dorëzuar, falas, një provë për propozimin se procesi është arbitrar. Ky është zbulimi, dhe është i njëjti zbulim me atë të dosjes së prishjes: hendeku midis cilësisë së çështjes së Kosovës dhe cilësisë së dokumenteve të saj është vendi ku çdo narrativë armiqësore e kësaj jave ka krijuar strehë. Shteti ka titullin e pronësisë, ligjin, precedentin dhe një grup kontrolli. Ajo që vazhdon të dështojë të prodhojë është një dokument që e thotë këtë.
Deklaratat
Tekstet ndërkombëtare janë dokumentet e hartuara më mirë në dosje dhe atyre u mungon tema e tyre.
Deklarata e BE-së përmend procesin e rregullt ligjor, proporcionalitetin, të drejtat pronësore dhe mjetet juridike efektive, dhe klauzolën e saj qendrore, zbatimin e pakthyeshëm në kontekstin e procedurave në vazhdim, të cilat i kemi audituar më sipër dhe i kemi gjetur të përshkruajnë një rast që mbetet plotësisht i kthyeshëm aty ku ka rëndësi, në regjistër. Vini re, për drejtësi, përmbajtjen e saj: deklarata nuk pretendon shkelje të ndonjë ligji të emëruar, një kujdes që jehonat e saj më të forta nuk e kanë trashëguar. Ajo që nuk përmban, në asnjë klauzolë, është fjala Srbijašume. As deklarata gjermane, as ajo britanike. Katër tekste perëndimore kërkojnë trajtim të ligjshëm dhe transparent të një posedimi, dhe asnjëri prej tyre nuk e përmend aktin që krijoi posedimin: asgjësimi i tokës publike të një juridiksioni tjetër nga një ndërmarrje shtetërore serbe, i pavlefshëm aty ku është nënshkruar, i ndaluar nga ligji i ujit i vetë nënshkruesit. Deklaratat pyesin se kush e autorizoi ekskavatorin. Asnjëra nuk pyet se kush e autorizoi vilën. Prishja ka një autor, dhe ai është emëruar dhe udhëzuar. Posedimi ka gjithashtu një autor, dhe ai është fshirë, pikërisht ashtu si Zveçani (Zvečan) dhe urdhri i largimit u fshinë nga deklarata e të njëjtave institucione mbi prokurorët po këtë javë. Prishtina shfaqet në këto tekste si një e pandehur e përhershme përkrah një bashkautori të paditur kurrë.
Ekziston një mungesë e dytë, dhe grupi i kontrollit më sipër e ka matur tashmë atë. Gjatë shtatëmbëdhjetë muajve të prishjeve në Batllavë, vilë pas vilash në pronësi të shqiptarëve, asnjë ambasadë në Prishtinë nuk kërkoi ndalim, nuk zbuloi proporcionalitet ose nuk thirri të drejtën e askujt për një shtëpi. Doktrina u aktivizua kur pronësia ndryshoi komunitetin. Ne nuk mendojmë se ambasadat kanë ndërmend të nënkuptojnë, por implikimi është në procesverbal: zbatimi kundër një komuniteti është administrim, zbatimi kundër tjetrit është përshkallëzim. Deklarata e UNMIK-ut këtë javë kërkoi proporcionalitet dhe mosdiskriminim. Ne pajtohemi dhe vërejmë se mosdiskriminimi është pikërisht ajo që duket në praktikë një standard i vetëm ligjor, i zbatuar në Batllavë në vitin 2022 dhe në Ujman në vitin 2026. Një kërkesë që ndalesa standarde në kufirin e një komuniteti të mos jetë një mbrojtje e pakicave. Është ndërtimi i një kategorie banori, dokumentet e të cilit nuk mund të shqyrtohen, dhe asnjë kushtetutë në Evropë, aq më pak në atë të Kosovës, nuk e përmban atë kategori.
Dhe një huazim. Titujt kryesorë të gazetave të Beogradit i quajnë strukturat "vikendice", vila fundjave, dhe fjala ka rëndësi, sepse një pronë argëtimi është pretendenti më i dobët i mundshëm për mbrojtjen e veçantë që ligji evropian i rezervon shtëpisë. Nëse ndonjë nga të njëmbëdhjetët ishte në të vërtetë çatia e vetme e dikujt, ai pronar mban një pretendim që meritonte vlerësim individual, dhe tekstet e Beogradit janë vendi i fundit ku ai do ta gjejë atë, sepse ato e përshkallëzojnë të gjithë kategorinë menjëherë. Në paragrafin e dytë të komunikatave, "vikendice" bëhen shtëpi dhe vatra, dhe është fjalori i paragrafit të dytë, jo fjalori i titullit, që miratuan deklaratat e BE-së, Gjermanisë dhe Britanisë. Diplomatët nuk e humbën autorin e kontratave. Ata transkriptuan mbiemrat e tij.
Tekstet e komunikatave
të Beogradit kërkojnë më pak kohë, sepse ato auditohen vetë. Zyra e Serbisë për Kosovën e quan prishjen të paligjshme, një akt terrori, të ekzekutuar pa asnjë vendim gjykate. Gjysma e klauzolës së fundit është e saktë, nuk është nxjerrë asnjë urdhër gjykate dhe zyra duhet ta drejtojë ankesën te hartuesit e kontratave të vitit 2006, të cilët garantuan se çdo zbatim eventual nuk do të gjente asnjë titull të vlefshëm për t'u respektuar. Igor Simić i Listës Serbe i tha një studioje në Beograd se nuk ka proces ligjor, në të njëjtin cikël lajmesh në të cilin komunikata e palës së tij njoftoi se avokati i pronarëve kishte ngritur padi. Një padi e ngritur është një proces ligjor; në fakt, është karta më e fortë që mban pala e tij në të gjithë këtë çështje dhe avokati mbrojtës është disi njeriu i fundit në këtë rast që vëren se ai e mban atë. Z. Simić gjithashtu përmendi Marrëveshjen e Uashingtonit, e cila i angazhoi të dyja palët për një studim fizibiliteti mbi liqenin dhe nuk thotë asgjë për vilën e askujt. Në fund të paraqitjes së tij, njëmbëdhjetë vikendice ishin shndërruar në dhunë sistematike, një plan dhe pezullim të çdo të drejte njerëzore. Një çështje që vërtet përmban kartën procedurale fituese nuk ka nevojë për shkallë. Një fjalor që duhet të përshkallëzohet është një fjalor që e di se emri i tij kryesor nuk është i mjaftueshëm.
Dokumenti i gjashtë.
Rasti i shtetit në Ujman është i fortë dhe është i njëjti rast që u zhvillua në Batllavë: kontratat janë të pavlefshme, ligji i ujit është i vjetër, zona është e përcaktuar, standardi është i vetëm dhe fushata për të kthyer njëmbëdhjetë vila fundjave në një vend dëbimi po zhvillohet me një inflacion që titujt e tij e hedhin poshtë. E gjithë kjo i mbijeton auditimit. Ajo që shteti i detyrohet tani nuk është një pauzë dhe as një falje. I detyrohet gazetës. Publikoni vendimet e inspektoratit. Publikoni historinë e regjistrimit të parcelës deri te shpronësimi. Përgjigjuni artikullit që mungon në njoftimin shtatëditor me një artikull. Dhe mbajeni sallën e gjyqit të ndezur për paditë e ngritura tashmë, sepse mënyra më e shpejtë për t'i dhënë fund argumentit se kush e zotëron vijën bregdetare është të lini një gjyqtar ta thotë këtë në procesverbal, paditësve të trajtuar si palë nga paraqitja e parë deri në ankesën e fundit. Pesë dokumente rregullojnë atë vijë bregdetare këtë muaj dhe secili u gjet i mangët diku më sipër. I gjashti, një dosje e publikuar dhe një vendim i dhënë në gjykatë të hapur, është i vetmi ende i pashkruar dhe i vetmi që mund ta përfundojë këtë./Kosovodispatch/