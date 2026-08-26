Një person ka marrë lëndime të rënda trupore pasi është sulmuar fizikisht nga një person tjetër.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të martën rreth orës 10:30 në lagjen Dardania në Prizren.

Tutje thuhet se viktima është dërguar në trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari është në kërkim të policisë.

“Një m/k ka pësuar lëndime të rënda trupore pasi është sulmuar fizikisht nga i dyshuari m/k. Viktima është dërguar në trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari është në kërkim të policisë. Rasti në hetime”, thuhet në raport. /Telegrafi/

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