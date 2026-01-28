Richard Hammond po shet katër nga makinat e tij të preferuara - dhe ato mund të jenë tuajat, nëse keni pak para për të shpenzuar
Fansat e Top Gear kanë mundësinë të bëhen pronarë të katër makinave nga koleksioni personal i Richard Hammond.
Prezantuesi televiziv dhe entuziasti i makinave po ndahet nga një Riley i rrallë para Luftës së Dytë Botërore, një Ford Escort RS2000 Mk2 i restauruar së fundmi, si dhe automjete të lidhura me programin Richard Hammond's Workshop dhe DriveTribe.
Vlera maksimale e parashikuar për ndonjë prej makinave është 30,000 funte (rreth 35,100 euro), ndërsa disa mund të shiten edhe për vetëm 10,000 funte (rreth 11,700 euro).
Të shitura nga Iconic Auctioneers, makinat do të dalin në ankand në Race Retro më 21 shkurt.
Ja modelet që mund të jenë tuajat, nëse keni pak para për të shpenzuar.
1979 Ford Escort RS2000 Mk2
Çmimi i vlerësuar: 25,000 – 30,000 funte (rreth 29,250 – 35,100 euro)
1933 Riley 14/6 Alpine Sports Tourer
Çmimi i vlerësuar: 18,000 – 24,000 funte (rreth 21,060 – 28,080 euro)
1972 MG B GT race car
Çmimi i vlerësuar: 15,000 – 20,000 funte (rreth 17,550 – 23,400 euro)
2006 Mini Cooper S (R53) DriveTribe
Çmimi i vlerësuar: 10,000 – 15,000 funte (rreth 11,700 – 17,550 euro)