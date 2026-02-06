Regjisori dhe aktori Timothy Busfield akuzohet për katër akuza për kontakt seksual me një fëmijë
Një juri e madhe në New Mexico ka ngritur padi ndaj aktorit dhe regjisorit Timothy Busfield për katër akuza për kontakt seksual me një fëmijë.
Prokurori i Qarkut Bernalillo, Sam Bregman, njoftoi aktakuzën të premten në një postim në rrjetet sociale.
Autoritetet më parë lëshuan një urdhër arresti për Busfield me akuza për sjellje të keqe ndërsa ai punonte si regjisor në sheshxhirimin e serialit televiziv "The Cleaning Lady".
Busfield i mohoi akuzat. Ai u dorëzua vetë te autoritetet dhe u lirua nga paraburgimi.
Ai njihet më së miri për rolet e tij në serialin "The West Wing" dhe filmat "Field of Dreams" dhe "Thirtysomething".
Avokati i Busfield, Larry Stein, nuk pranoi të komentojë mbi akuzën për kontakt seksual në aktakuzë, por tha se juria nuk i pranoi akuzat për ngacmim seksual të kërkuara nga prokurorët.
Në një deklaratë, ai deklaroi se seanca dëgjimore për caktimin e masës së paraburgimit kishte “zbuluar dobësi fatale në provat e shtetit, domethënë boshllëqe që asnjë vendim aktakuze nuk mund t’i heqë”. /Telegrafi/