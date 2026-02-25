Rasti "Pulse" në Koçan, sot dëshmojnë pesë dëshmitarë
Gjykimi për zjarrin në diskotekën "Pulse" në Koçan vazhdon sot në gjykatën e Idrizovës. Në seancën e sotme do të dëgjohen dëshmitarë me kërkesë të Prokurorisë Publike.
Në seancën e mëparshme u dëgjuan disa dëshmitarë që ishin në diskotekë natën fatale. Në deklaratat e tyre, ata përshkruan atmosferën e panikut dhe kaosit që u krijua kur flakët dhe tymi përfshiu diskon e mbushur me njerëz, si dhe pasojat që po vuajnë deri më sot.
Pesë dëshmitarë të tjerë janë planifikuar të dëgjohen për seancën e sotme, siç është njoftuar.
Në fillim të procesit, në fjalën e tij hyrëse, prokurori Borçe Janev theksoi se gjyqi është një hap drejt përcaktimit të përgjegjësisë personale dhe institucionale, duke theksuar se shoqëria duhet të përballet me të vërtetën, kush lejoi, kush heshti dhe kush nuk e parandaloi tragjedinë në "Pulse".
Janev theksoi se drejtësia kërkohet, jo si hakmarrje, por si pasojë e paligjshmërisë dhe detyrës së lënë pas dore./Telegrafi/