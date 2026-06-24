Rasti i parë me Ebola konfirmohet në Francë, thotë Ministria e Shëndetësisë
Një mjek që po kthehej nga një mision humanitar në Republikën Demokratike të Kongos (RDK) ka rezultuar pozitiv për Ebolën pasi mbërriti në Francë, njoftoi Ministria e Shëndetësisë të mërkurën. Ky është rasti i parë i zbuluar në tokën evropiane që nga fillimi i shpërthimit aktual në Afrikën Qendrore.
"Të gjitha masat paraprake, në veçanti izolimi i pacientit, u morën sapo ai mbërriti në Francë dhe ai u transferua në spital në kushte të sigurta për të shmangur çdo rrezik infeksioni", tha ministria.
Për të kufizuar rrezikun e transmetimit lokal, autoritetet franceze filluan një hetim epidemiologjik për të identifikuar këdo që mund të ketë qenë në kontakt me pacientin.
"Këta persona do të kontaktohen pa vonesë nga agjencia rajonale e shëndetit, do t'u kërkohet të vetëizolohen në shtëpi për 21 ditë dhe do të monitorohen nga afër gjatë kësaj periudhe", shtoi ministria.
Ministria e shëndetësisë e Francës theksoi se rreziku për popullsinë ishte "shumë i ulët", transmeton Telegrafi.
Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC) e ka vlerësuar rrezikun e infeksionit si të ulët për banorët evropianë dhe për udhëtarët që shkojnë në zona me transmetim aktiv, dhe shumë të ulët për popullsinë e përgjithshme evropiane.
Rreziku për popullsinë e përgjithshme, pra, konsiderohet shumë i ulët, pasi Ebola nuk transmetohet nëpërmjet ajrit, por me kontakt të drejtpërdrejtë me lëngjet trupore të një personi të sëmurë.
Më shumë se 1,000 raste të konfirmuara dhe të paktën 260 vdekje janë regjistruar që nga shpallja zyrtare e shpërthimit në mesin e majit, duke e bërë këtë shpërthim më të madhin e regjistruar ndonjëherë në muajin e parë.
Sëmundja shkaktohet nga lloji i rrallë Bundibugyo i virusit Ebola, për të cilin aktualisht nuk ka vaksinë ose trajtim të miratuar.
Autoritetet shëndetësore po përpiqen të frenojnë përhapjen e virusit në provincën Ituri, epiqendra e shpërthimit, ku lëvizjet e popullsisë të lidhura me konfliktin e armatosur po e ndërlikojnë punën e ekipeve mjekësore.
Pak më shumë se gjysma e kontakteve me rrezik të lartë janë identifikuar deri më tani dhe po monitorohen, ndërsa origjina e saktë e shpërthimit mbetet e panjohur.
Situata është veçanërisht shqetësuese në kampet e zhvendosjes, ku mbipopullimi po nxit infeksionet.
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka frikë se kriza mund të përhapet në të gjithë rajonin, pasi disa raste janë zbuluar tashmë në Ugandën fqinje. /Telegrafi/