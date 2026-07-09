Ramiz Kelmendi priti kreun e Odës Ekonomike Amerikane, u nderua me mirënjohje për 22 vjet bashkëpunim
Presidenti i “Elkos Group”, Ramiz Kelmendi, ka bërë të ditur se ka pritur në një takim zyrtar drejtorin ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arian Zeka, me të cilin ka diskutuar për thellimin e bashkëpunimit dhe zhvillimet aktuale politiko-ekonomike.
Përmes një postimi në Facebook, Kelmendi njoftoi se gjatë takimit ka pranuar edhe një mirënjohje për bashkëpunimin 22-vjeçar me Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë.
“Kam pritur sot në takim zyrtar kreun e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, z. Arian Zeka, me ç’rast kam pranuar edhe Mirënjohje për bashkëpunim 22-vjeçar korrekt me këtë mekanizëm të rëndësishëm për ekonominë vendore”, ka shkruar Kelmendi.
Ai tha se gjatë takimit janë trajtuar tema që lidhen me zhvillimet politiko-ekonomike dhe mundësitë për forcimin e bashkëpunimit profesional.
“Bashkë, shtjelluam tema me rëndësi rreth aktualitetit politiko-ekonomik, duke parë mundësinë e thellimit të marrëdhënieve profesionale në të mirë të zhvillimit”, ka deklaruar ai.
Kelmendi theksoi se bashkëpunimi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbetet me rëndësi strategjike.
“Ruajtja, kultivimi dhe avancimi i bashkëpunimit ekonomik dhe të gjithëmbarshëm Kosovë – SHBA, mbetet jetik për Kosovën dhe popullin tonë”, ka shkruar presidenti i “Elkos Group”. /Telegrafi/