Rama sjell pamje pranverore nga Durrësi, plazhi mbushet me njerëz që marrin rreze
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka ndarë në rrjete sociale disa fotografi nga bregdeti i Durrësit, ku shihen qytetarë duke shfrytëzuar motin e mirë dhe duke marrë rreze dielli pranë detit.
Në postimin e tij, Rama i ka shoqëruar imazhet me mbishkrimin: “❤️Durrës☀️🏖️”.
Fotografitë përcjellin një atmosferë tipike pranverore në bregdet, me pushues që kanë zgjedhur vijën detare për të kaluar kohë në ambient të hapur dhe për të shijuar temperaturat më të ngrohta.
Në ditët e fundit, moti me diell ka nxitur lëvizje më të madhe drejt zonave bregdetare, ndërsa Durrësi mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara në vend.
