Rama publikon video - IA “ringjall” figurat historike për Samitin e Diasporës në Tiranë
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka publikuar një video promovuese për Samitin e katërt të Diasporës, i cili do të mbahet më 13, 14 dhe 15 prill në Tirana.
Videoja e mirëseardhjes sjell një përmbledhje të figurave më të rëndësishme shqiptare, të realizuara përmes Inteligjencës Artificiale, duke “ringjallur” kontributorë të shquar të historisë, kulturës dhe identitetit kombëtar.
Në këtë prezantim virtual përfshihen personalitete si Gjon Buzuku, vëllezërit Frashëri Brothers, Gjergj Fishta, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Ismail Qemali dhe Mother Teresa.
Samiti i Diasporës do të zhvillohet përgjatë tri ditëve në kryeqytetin shqiptar dhe synon të mbledhë bashkë shqiptarë nga e gjithë bota. Kryeministri Rama u ka bërë thirrje emigrantëve që të marrin pjesë në këtë aktivitet të rëndësishëm. /Telegrafi/