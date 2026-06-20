Rama për protestën: Bota nuk u zgjua nga Narta, por nga emri i Kushner
Partia Socialiste zhvilloi këtë të shtunë mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar. Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij u ndal në një sërë çështjesh të ditëve të fundit që kanë përfshirë vendin tonë, duke nisur me protestat dhe çështjen e Zvërnecit.
“Një grumbullim hatashëm gjerash që nuk janë bashkë. Befas Zvërneci u bë kërthiza e botës ku po vendosej fati i ngrohjes globale. Bulevardi i Tiranës u bë sheshi ku qindra mijë njerëz iu turrën oligarkisë botërore dhe bota shqiptare u unjësua në histerinë e kanaleve sociale, duke bashkuar në një armë të vetme flamingot në fundin e ekzistencës digitale, bullistët e terrenit online.
E vërteta e këtij cikloni të këtyre ditëve është se nuk është e vërtetë ajo që thuhet mbi qeverisjen e Shqipërisë sot, është interesi mbi atë që mbi kohën ku kemi hyrë dhe mbi botën që po jetojmë, me të cilat do të përballemi gjithnjë e më shumë edhe ne në PS.
Nëse kjo histori do të kishte ndodhur 10 vite më parë, do të kishte marrë në rastin më të mirë një debat brenda kufijve tanë, pa përfshirjen e amerikanëve, izraelitëve dhe dreqi vetë.
Ndërsa sot, 10 vite më pas, brenda 48 orësh u krijua një sherr i dhunshëm mes rojes së sigurisë private dhe një protestuesi të marrë zvarrë në një lokalitet të Shqipërisë, që u bë zanafilla e një lufte globale online, ku nuk mbeti llogore mediatike e planetit pa shkrepur municionet përkatëse.
Të ishte për botën, Narta mund të kthehej qetësisht 10 vite më parë, kur flamingot nuk shtegtonin drejt lagunës së saj, se i priste plumbi i kafshëve të dehura me dy këmbë.
Bota nuk u zgjua prej fatit të Nartës, por prej emrit të Kushnerit dhe hijes së vjehrrit të tij, të cilin e urrejnë për vdekje të gjitha armatat online. Dhe si në një film, bulevardi përputhi atë arenë të frikshme me krejt armatën e urrejtësve shqiptarë, online dhe offline. Jo kundër Trumpit, por ndaj meje dhe ndaj jush. I gënjeu mendja se çadra globale e kësaj proteste do të bënte mrekullinë që nuk e bëri dot çadra lokale e protestës së Lulit tim dhe kështu do të laheshin dy hesape të vjetra. Bota e madhe do ta turpëronte Trumpin në betejën e Nartës”, u shpreh ai. /euronews.al/