Rama: Kemi hyrë në fazën e fundit të punimeve në Gollak
Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, ka bërë të ditur se punimet për lidhjen e kryeqytetit me zonën e Gollakut kanë hyrë në fazën e fundit.
Përmes një postimi në rrjetin sociale në Facebook, Rama ka ndarë pamje nga punimet, duke theksuar rëndësinë e projektit për përmirësimin e lidhjes rrugore ndërmjet Prishtinës dhe Gollakut.
“Po e lidhim Kryeqytetin me Gollakun!”, ka shkruar Rama, duke bërë të ditur se projekti po i afrohet përfundimit.
Sipas tij, aktualisht është duke u zhvilluar faza përfundimtare e punimeve, ndërsa përfundimi i projektit pritet të përmirësojë qarkullimin dhe lidhjen e kryeqytetit me këtë pjesë të Kosovës. /Telegrafi/
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