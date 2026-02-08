Rafineritë indiane shmangin naftën ruse në përpjekje për një marrëveshje tregtare me SHBA-në
Rafineritë indiane po shmangin blerjet e naftës ruse për dërgesë në prill dhe pritet të qëndrojnë larg tregtive të tilla për një kohë më të gjatë, thanë burime të rafinimit dhe tregtisë, një veprim që mund të ndihmojë Nju Delhin të nënshkruajë një pakt tregtar me Uashingtonin.
SHBA-të dhe India iu afruan një pakti tregtar të premten, duke njoftuar një kornizë për një marrëveshje që shpresojnë të përfundojnë deri në mars, e cila do të ulte tarifat dhe do të thellonte bashkëpunimin ekonomik.
Indian Oil, Bharat Petroleum dhe Reliance Industries nuk po pranojnë oferta nga tregtarët për ngarkimin e naftës ruse në mars dhe prill, tha një tregtar që iu drejtua rafinerive.
Megjithatë, këto rafineri kishin planifikuar tashmë disa dërgesa të naftës ruse në mars, thanë burime të rafinimit. Shumica e rafinerive të tjera kanë ndaluar blerjen e naftës bruto ruse, transmeton Telegrafi.
Të tre rafineritë dhe ministria e naftës nuk iu përgjigjën kërkesave për koment. Ministri i tregtisë të shtunën i drejtoi pyetje në lidhje me naftën ruse ministrisë së jashtme.
Një zëdhënës i ministrisë së jashtme tha: "Diversifikimi i furnizimit tonë me energji në përputhje me kushtet objektive të tregut dhe dinamikën ndërkombëtare në zhvillim, është në thelb të strategjisë sonë" për të siguruar sigurinë energjetike për kombin më të populluar në botë.
Edhe pse një deklaratë SHBA-Indi mbi kuadrin tregtar nuk përmendi naftën ruse, presidenti Donald Trump anuloi tarifat e tij prej 25% për mallrat indiane, të vendosura mbi blerjet e naftës ruse, sepse, tha ai, Nju Delhi Delhi ishte "angazhuar të ndalonte drejtpërdrejt ose tërthorazi" importimin e naftës ruse.
Nju Delhi nuk ka njoftuar plane për të ndaluar importet e naftës ruse. India u bë blerësi kryesor i naftës së papërpunuar ruse të transportuar në det me çmim të zbritur pasi Rusia pushtoi Ukrainën në vitin 2022, duke shkaktuar një reagim të ashpër nga vendet perëndimore që kishin synuar sektorin e energjisë të Rusisë me sanksione që synonin kufizimin e të ardhurave të Moskës dhe vështirësimin e financimit të luftës.
Një blerës i rregullt indian është rafineria private e mbështetur nga Rusia, Nayara, e cila mbështetet vetëm në naftën ruse për rafinerinë e saj prej 400,000 fuçish në ditë.
Burimet thanë se Nayara mund të lejohet të vazhdojë të blejë naftë ruse sepse shitësit e tjerë të naftës së papërpunuar u tërhoqën, pasi Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj rafinerisë në korrik.
Nayara gjithashtu nuk planifikon të importojë naftë të papërpunuar ruse në prill për shkak të një mbylljeje njëmujore të mirëmbajtjes së rafinerisë, tha një burim i njohur me operacionet e saj.
Rafineritë indiane mund të ndryshojnë planin e tyre dhe të bëjnë porosi për naftë ruse vetëm nëse këshillohen nga qeveria, thanë burimet.
Urdhri i Trump thoshte se zyrtarët amerikanë do të monitoronin dhe rekomandonin rivendosjen e tarifave nëse India do të rifillonte prokurimin e naftës nga Rusia. /Telegrafi/