Qytetarët e Maqedonisë së Veriut, jetojnë gjithnjë e më shumë me këste
Telefona me këste, pushime me këste, mobilje me këste, regjistrim me këste. Për shumë qytetarë, këstet nuk janë më përjashtim – por një mënyrë jetese.
Përballë rritjes së çmimeve dhe të ardhurave të kufizuara, gjithnjë e më shumë njerëz po blejnë me pagesë të shtyrë. Ajo që dikur rezervohej për shpenzime më të mëdha, tani është e zbatueshme edhe për artikujt e përditshëm.
Edhe produktet që dikur paguheshin menjëherë, tani po ndahen në 6, 12 ose 24 muaj.
Analistët financiarë thonë se kjo tregon dy gjëra: qytetarët duan të ruajnë stilin e tyre të jetesës, por është gjithnjë e më e vështirë për ta ta mbulojnë atë me të ardhurat e tyre aktuale.
“Kësti është bërë rroga e re”, komentojnë qytetarët në rrjetet sociale.
Ka një interes në rritje për të blerë pajisje, makina, madje edhe udhëtime me këste mujore. Për disa njerëz, kjo është e vetmja mënyrë për të përballuar diçka më shumë. Por për të tjerët, kjo krijon ngadalë ndjesinë se çdo muaj pasues është shpenzuar paraprakisht.