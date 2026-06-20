"Qilima fluturues" në fund të oqeanit - krijesat mahnitëse që duken si në përrallat e Aladinit
Në thellësitë e oqeanit është zbuluar një pamje që duket si e dalë nga një përrallë – krijesa detare që lëvizin në ujë dhe ngjajnë me “qilima fluturues” të stilit të Aladinit.
Bëhet fjalë për “valltaret spanjolle”, një lloj rrëshqitëseje detare me ngjyra jashtëzakonisht të ndezura dhe modele unike në trup.
Lëvizjet e tyre elegante në fundin e detit kanë bërë që shumë njerëz t’i krahasojnë me një valltare që “fluturon” nën ujë.
Këto krijesa janë të njohura për pamjen e tyre spektakolare, me nuanca të forta të kuqe dhe forma që i bëjnë të dallohen mes gjallesave të tjera detare.
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se, pavarësisht bukurisë së tyre, valltaret spanjolle nuk duhet të preken. Ato janë krijesa helmuese dhe përdorin substanca mbrojtëse për t’u ruajtur nga grabitqarët.
Pamja e tyre e rrallë vazhdon të mahnitë zhytësit dhe studiuesit e oqeaneve, duke treguar edhe një herë se bota nënujore fsheh disa nga mrekullitë më të jashtëzakonshme të natyrës. /Telegrafi/