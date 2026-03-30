Qeveria e Kosovës ndanë 500 mijë euro për fitoren e Dardanëve ndaj Sllovakisë, Kurti: Do të ketë shpërblime që nuk ua merr mendja
Qeveria e Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur sot ka miratuar vendimin për t'i ndarë 500 mijë euro shpërblim Kombëtares së Kosovës.
Premtimi i Qeverisë Kurti ishte që në rast se kalohet Sllovakia dhe Dardanët do të shkojnë në finale do të kenë 500 mijë euro shpërblim.
Tanimë në mbledhjen e mbajtur sot, vendimi është miratuar dhe 500 mijë euro do të transferohen në llogarinë e Federatës së Futbollit të Kosovës, ku pastaj FFK do t'i shpërndajë te futbollistët dhe stafi.
Kujtojmë se Kombëtarja e Kosovës do të zhvillojë nesër (e martë) ndeshjen finale ndaj Turqisë me fillim nga ora 20:45, ku fituesi shkon në Kampionatin Botërorë.
Në rast se Kosova shkon në Botërorë, atëherë Qeveria e Kosovës do t'i ndajë edhe 1 milionë euro të tjera premio për futbollistët dhe stafi.
"Triumfi në Bratislavë ku Sllovakia u njoh me futbollistët të rangut botërorë nga Kosova përbënë një moment dhe sukses historik për vendin tonë. Në fund të nëntorit i ndamë 250 mijë euro për sigurimin e Play-Off dhe po atë ditë u zotuam se do të ndajmë 500 mijë euro të tjera në rast së fitores ndaj Sllovakisë", tha Kurti.
"Ky zotim do të jetësohet sot, por dua që kjo mos të mbarojë këtu. Urojë që djemtë tanë shembullorë të cilët i takova mbrëmë të fitojnë finalen e Play-Off dhe të shkruajnë emrin e tyre në historinë e Kosovës. Kualifikimi në Kupën e Botës do të shënonte shënimin e 10 vjetorit të pranimit në UEFA dhe FIFA. Në rast kualifikimi në Kupën e Botës do të ndajmë edhe 1 milionë euro të tjera për ekipin përfaqësues".
"Po zotohemi sot se nëse shkojmë tutje dhe kualifikohemi do të ketë shpërblime që nuk ua merr mendja, për sukseset që do të pasojnë në Kampionatin Botërorë që do të mbahet në SHBA", tha Kurti.
"Qiti paret kryeministër" - kjo thënie u bë virale pasi e tha Përparim Rama menjëherë pas fitores së Kosovës në Sllovaki, ku i pari i kryeqytetit të Kosovës postoi një foto në Facebook së bashku me Glauk Konjufcën, Faton Pecin e Ramiz Lladrovcin nga shkallët e stadiumit. /Telegrafi/