PZAP refuzon të gjitha ankesat për rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve, hapet rruga për certifikimin nga KQZ
Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) ka refuzuar të gjitha ankesat e paraqitura pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit, duke i vlerësuar ato si të pabazuara.
Mes ankesave të refuzuara janë edhe ato të dy kandidatëve të Qëndrim Kryeziu dhe Bekim Haxhiu, të cilët kishin kundërshtuar procesin e rinumërimit të votave. Ata kishin kërkuar rinumërim të plotë të votave të kandidatëve të Partia Demokratike e Kosovës (PDK).
Po ashtu, PZAP ka refuzuar edhe ankesën e Lista Serbe, si dhe dy ankesa të Nova Demokratska Stranka, të cilat kishin të bënin me pretendime për parregullsi në procesin e votimit.
Në arsyetimin e vendimeve, PZAP ka konstatuar se të gjitha ankesat janë të pabazuara dhe nuk ofrojnë bazë ligjore për ndryshimin e rezultateve të shpallura.
Pas këtij vendimi, palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën Supreme brenda afatit ligjor prej 48 orësh.
Nëse nuk ushtrohen ankesa ose nëse ato refuzohen, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) pritet të certifikojë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit.