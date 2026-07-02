Puna e ëndrrave, paguheni për të udhëtuar nëpër Evropë duke folur me të huaj
Aplikacioni i vetëpërmirësimit RiseGuide aktualisht po punëson një "Global Charisma Scout" i cili do të paguhet 3,000 dollarë (2,630 euro) në muaj për të kaluar tetë javë duke udhëtuar nëpër botë dhe duke regjistruar bisedat e tyre me të huaj.
Do t'ju kërkohet të vlerësoni secilin qytet për ngrohtësinë, bisedën dhe lehtësinë e qasjes, të cilat përfundimisht do të përdoren për të ndërtuar Indeksin Evropian të Karizmës që tregon se ku është më e lehtë të fillosh një bisedë, transmeton Telegrafi.
Kërkesat e vetme për aplikantët janë që të jeni energjikë, të shoqërueshëm, të pavarur dhe t'i doni njerëzit. Gjithashtu do të duhet të jeni në gjendje të udhëtoni në BE dhe të jetoni me një valixhe për dy muaj. Një gjuhë e dytë do të jetë gjithashtu një avantazh për aplikantët.
Qytetet që do të përfshihen në indeks janë Roma, Barcelona, Lisbona, Parisi, Dublini, Athina, Amsterdami dhe Berlini.
Krahas pagës, RiseGuide do të mbulojë gjithashtu të gjitha fluturimet, hotelet dhe përvojat gjatë udhëtimit tuaj.
Si të aplikoni për t'u bërë Global Charisma Scout i RiseGuide. Ju mund të aplikoni për rolin e Global Charisma Scout.
Krahas CV-së tuaj, do t'ju duhet të dorëzoni një video tre deri në katër minuta duke shpjeguar pse do të ishit një Global Charisma Scout i shkëlqyer.
Aplikimi gjithashtu kërkon lidhje me profilet tuaja publike në mediat sociale si Instagram ose TikTok. /Telegrafi/