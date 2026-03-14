Publikohet traileri për vazhdimin e "Malcolm in the Middle": Bryan Cranston krejtësisht lakuriq në një skenë
Platforma e transmetimit Hulu ka publikuar trailerin zyrtar për vazhdimin e ardhshëm të serialit "Malcolm in the Middle", premiera e të cilit është planifikuar të dalë më 10 prill.
Pas njoftimit paraprak të publikuar në dhjetor 2025, pasoi një trailer, i cili na prezanton me anekdota të reja të familjes së Malcolm. Skena e parë tërhoqi menjëherë vëmendjen sepse në të Hal (Bryan Cranston) shfaqet plotësisht lakuriq.
Seriali me katër episode, i titulluar "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair", do të shënojë rikthimin e pothuajse të gjithë anëtarëve kryesorë të kastit origjinal.
Në serialin e ripërtërirë luajnë Frankie Muniz si Malcolm, Jane Kaczmarek si nëna e tij Lois, Bryan Cranston si babai i tij Hal, Chris Masterson si vëllai i tij më i madh Francis, Justin Berfield si vëllai i tij më i madh Reese dhe Emy Coligado si gruaja e Francis, Piama.
- YouTube youtu.be
Siç është njoftuar më parë, Caleb Ellsworth-Clark do të marrë rolin e Dewey, vëllait më të vogël të Malcolm, i cili u luajt nga Erik Per Sullivan në serialin origjinal. Anthony Timpano do të luajë gjithashtu vëllain më të vogël Jamie.
Anëtarët e rinj të kastit përfshijnë Keeley Karsten si vajza e Malcolm, Leah, Kiana Madeira si e dashura e tij Tristan dhe Vaughan Murrae si Kelly, fëmija më i vogël i Hal dhe Lois, i cili u zbulua se ishte shtatzënë nga Lois në finalen e serialit origjinal.
"Pasi e fshehu veten dhe të bijën nga familja për më shumë se një dekadë, Malcolm kthehet në jetën e tyre kur Hal dhe Lois kërkojnë praninë e tij në festën e 40-vjetorit", thuhet në përmbledhje.
Krijuesi i serialit origjinal, Linwood Boomer, kthehet si shkrimtar dhe producent ekzekutiv. Bryan Cranston, Tracy Katsky, Gail Berman, dhe Arnon Milchan, Yariv Milchan dhe Natalie Lehmann të New Regency shërbejnë gjithashtu si producentë ekzekutivë.
Të katër episodet drejtohen nga Ken Kwapis, i cili është gjithashtu producent ekzekutiv. Jimmy Simons dhe Laura Delahaye shërbejnë si bashkëproducentë ekzekutivë. Seriali vjen nga Disney Branded Television dhe prodhohet nga 20th Television.
Vazhdimi i serialit u njoftua zyrtarisht në dhjetor 2024. Seriali origjinal "Malcolm in the Middle" u transmetua në Fox (shtatë sezone, 151 episode) nga viti 2000 deri në vitin 2006, gjatë së cilës kohë fitoi shtatë çmime Emmy dhe fitoi gjithsej 33 nominime.
I gjithë seriali është aktualisht i disponueshëm për t'u shikuar në Hulu dhe në Disney+ për abonentët e paketës.