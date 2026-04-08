PSG synon një bonus të madh me kualifikimin në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve
Paris Saint-Germain pritet të marrë një bonus të madh në rast se arrin të eliminojë Liverpoolin nga çerekfinalja e Ligës së Kampionëve dhe të kualifikohet në gjysmëfinale të garës.
Sipas raportimeve nga mediumi Le Parisien, Paris Saint-Germain pritet të fitojë 15 milionë euro shtesë nëse siguron një vend në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve.
Klubi francez, i cili arriti në çerekfinale pas një fitoreje dominuese me rezultatin e përgjithshëm 8-2 ndaj Chelseat, ka grumbulluar tashmë gati 60 milionë euro në çmime këtë sezon.
Ky total përfshin një bonus pjesëmarrjeje prej 18.5 milionë eurosh, 9.5 milionë euro për rezultatet e fazës së grupeve dhe 8.15 milionë euro për vendin e 11-të në grup.
Përveç kësaj, ata fituan 11 milionë euro për arritjen në fazën e 1/8-tave dhe 12.5 milionë euro për kualifikimin në çerekfinale.
PSG aktualisht po përballet me Liverpoolin në një ndeshje me sistem vajtje-ardhje për një vend në katërshen e fundit të garës elitare të klubeve evropiane.
Ndeshja e parë luhet sonte (e mërkurë) nga ora 21:00 në 'Parc des Princes'.