Pse muret e bardha nuk janë më zgjidhja më e mirë për interierin tuaj?
Dizajnerët po largohen nga neutralja klasike dhe po i japin përparësi nuancave më të ngrohta, që e bëjnë hapësirën më të rehatshme dhe më të balancuar
Kur bëhet fjalë për rregullimin e interierit, zgjedhja e ngjyrës së mureve luan një rol të rëndësishëm. Pavarësisht nëse dëshironi më shumë dritë në hapësirë, të ndiqni trendet më të fundit apo të krijoni një ambient plot ngjyra, mundësitë janë pothuajse të pafundme.
Megjithatë, nga frika e zgjedhjeve shumë të guximshme ose nga shqetësimi se një nuancë mund të na mërzitë shpejt, e bardha vazhdon të mbetet zgjedhja më e zakonshme.
Në shikim të parë, ajo është e lehtë për t’u kombinuar dhe krijon ndjesinë e pastërtisë dhe hapësirës. Por ka edhe një arsye psikologjike pse i kthehemi kaq shpesh.
Sipas ekspertëve, e bardha jep ndjesinë e pastërtisë dhe shpesh lidhet me një atmosferë zen. Megjithatë, ndonëse përcjell qetësi dhe harmoni, mund të jetë edhe një lloj “miku i rremë”, sepse e thekson më shumë rrëmujën në ambient.
Për këtë arsye, nëse zgjidhni një interier kryesisht të bardhë, duhet të jeni të organizuar dhe të shmangni grumbullimin e sendeve të shpërndara nëpër hapësirë.
E bardha si “faqe e zbrazët”
Të bardhën shpesh e zgjedhim kur duam ndryshim ose ndjesinë e një fillimi të ri. Ajo të kujton një faqe të zbrazët dhe krijon ndjesinë e një hapësire të pastër dhe të freskët.
Por pikërisht kjo ndjesi zbrazëtie, te disa njerëz mund të shkaktojë parehati, e madje edhe stres apo ankth.
Prandaj, e bardha duhet përdorur me kujdes ose të zëvendësohet me alternativa më të ngrohta.
Në cilat dhoma duhet shmangur e bardha?
Edhe pse e bardha mund të duket qetësuese, ajo në disa raste mund ta bëjë më të vështirë relaksimin dhe gjumin cilësor.
Për shkak të shkëlqimit të saj, ekspertët rekomandojnë që të shmanget sidomos në dhomat e gjumit, veçanërisht te personat që kanë vështirësi për të fjetur.
Përgatitja për gjumë është më e vështirë në një ambient që stimulon shumë shqisat, ndërsa e bardha është ndër ngjyrat që reflektojnë më së shumti dritë.
Sigurisht, mënyra se si e përjetojmë të bardhën ndryshon nga një person te tjetri. Nëse jetoni në një interier krejtësisht të bardhë, kushtojini vëmendje mënyrës se si ndiheni.
Ndjenja e të ftohtit, parehatia apo mungesa e sigurisë mund të jenë shenja se e bardha nuk ju përshtatet aq shumë sa mendonit.
Me çfarë mund ta zëvendësoni të bardhën?
Nëse dëshironi të ruani thjeshtësinë dhe lehtësinë e kombinimit që ofron e bardha, por të sillni më shumë ngrohtësi në ambient, mund të zgjidhni tone pastel.
Nuancat e rozës së butë, blusë së çelët ose gjelbërimit të zbehtë e ruajnë ndjesinë e dritës dhe ajrosjes, por njëkohësisht i japin hapësirës më shumë karakter.
Roza lidhet me qetësinë dhe ndjesinë e sigurisë, bluja ndihmon në relaksimin e mendjes dhe trupit, ndërsa e gjelbra krijon ndjenjë ekuilibri dhe freskie. /Telegrafi/