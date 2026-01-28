Pse amerikanët ngjitin pasaportat në kokë - trend i çuditshëm që po përhapet
Amerikanët kanë filluar të ndajnë në rrjetet sociale video ku mbajnë pasaporta të ngjitura në kokë. Ata bëjnë këtë si reagim ndaj shtimit të shqetësimeve rreth veprimeve të Shërbimit të Doganave dhe Imigracionit të SHBA-së (ICE).
Në këto video virale shpjegohet se ata duan të tregojnë paraprakisht provën e shtetësisë së tyre para se dikush të pyesë për të.
Në një video të publikuar nga krijuesi i përmbajtjes @dotish001 në TikTok, ai shfaqet duke ecur në rrugë me pasaportën të ngjitur në kokë. Videoja është parë më shumë se shtatë milionë herë. Në video ai thotë “kështu lëvizim tani. Para se të më pyesni nëse jam qytetar dhe ku është pasaporta ime, tashmë e shihni vetë”.
I njëjti krijues – i cili thotë se është nga Nigeria dhe jeton në Columbus, Ohio – ka postuar edhe një video tjetër ku mban në kokë patentën e vozitjes, me titull “Më falni, zonjë ICE”, për të treguar sesi lëvizin personat me karta të qëndrimit (“green card”).
@dotish001 lol 😂 #nigeriantiktok🇳🇬 #viralvideo #fypシ ♬ [Raw recording] Record playback noise 01 (3 minutes) - Icy Light
Edhe krijuesja Yvonne Mugure, e cila thotë se jeton midis Phoenix-it në Arizona dhe Nairobi-t në Kenia, ka ndarë një video ku mban pasaportën në kokë me mbishkrimin: “Kështu lëvizim tani ndërsa jetojmë në Amerikë”.
Ky trend ka nisur që në dhjetor, por ka marrë vëmendje të madhe pas dy incidenteve vdekjeprurëse në Minneapolis, ku punonjës të agjencive federale kanë qëlluar për vdekje dy persona në një periudhë më pak se tre javë. Këto ngjarje kanë nxitur protesta dhe diskutime rreth mënyrës se si ICE vepron.
Në vitin 2025, 32 njerëz vdiqën gjatë mbajtjes nën kujdestarinë e ICE, shifra më e lartë në dy dekadat e fundit. Agjencia është kritikuar edhe për arrestime pa proces ligjor, ndalimin e fëmijëve dhe profilizim racor.
Autori @dotish001 ka shpjeguar në komentet e tij se videoja ishte një reagim ndaj situatave ku njerëzit ndalohen dhe pyesin për shtetësinë, dhe ideja ishte të “jepnin përgjigje para se të vinte pyetja.”
Nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare (DHS) thanë se dokumentet e lëshuara sipas standardit REAL ID vërtetojnë identitetin, por nuk tregojnë statusin e imigracionit. Sipas rregullave amerikane, personat që nuk janë qytetarë duhet të mbajnë dokumentet e tyre të imigracionit me vete. /Telegrafi/
@yvonne.mugure We’re working smarter not harder in America these days🙌🏾 #fyp #americans #americatoday ♬ original sound - yvonne mugure