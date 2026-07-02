Protestuesit përplasen me faturinon dhe shoferin e autobusit në Tiranë
Një grup protestuesish të mbledhur pranë komisariatit numër 4 në kryeqytet, aty ku janë vendosur disa nga personat e shoqëruar në protestën para Parlamentit janë përplasur me drejtuesin e një autobusi urban që kalonte në zonë.
Euronews Albania ka siguruar videon kur protestuesit qëllojnë me shishe uji dhe sende të forta pasi janë konfliktuar me faturinon dhe shoferin e autobusit të linjës së Tufinës. /Euronews.al/
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