Prorkuroria kërkon procedurë përgatitore kundër ndaj katër të miturve në Shkup
Një prokuror publik nga Departamenti për të Mitur i Prokurorisë Themelore Publike në Shkup i paraqiti një kërkesë gjyqtarit kompetent për fëmijë për të filluar një procedurë përgatitore kundër dy vajzave 14-vjeçare për të cilat ekziston dyshimi i arsyeshëm se kanë kryer një vepër që është përcaktuar ligjërisht si vepër penale "Dhunë", njoftojnë nga Prokruroria Publike.
Nga PTHP poashtu thonë se një procedurë përgatitore kërkohet për një 15-vjeçare për ndihmë në kryerjen e atij krimi, si dhe për "Xhirim të paautorizuar" sipas nenit 152, paragrafi 1 të Kodit Penal. Një procedurë përgatitore është kërkuar edhe për një të mitur tjetër të moshës 14 vjeç për xhirime të paautorizuara.
"Vajzat e raportuara, më 30 qershor, në një grup, kryen dhunë të rëndë në një shesh lojërash pas një qendre tregtare në Shkup dhe rrezikuan sigurinë e një vajze 12-vjeçare. Një fëmijë tjetër në rrezik, i moshës 13 vjeç, gjithashtu mori pjesë në veprime dhe për këtë arsye nuk mund të mbahet penalisht përgjegjës.
Ata e detyruan atë të gjunjëzohej dhe të kërkonte falje, dhe pastaj e goditën me shuplakë dhe i tërhoqën flokët. Goditjet i shkaktuan viktimës lëndime trupore, dhe shoqja e saj, dëshmitare e incidentit dhe e publikut, u ndje e pasigurt, e kërcënuar dhe e frikësuar.
Njëri nga djemtë ndihmoi në aktet e dhunës me këshilla, udhëzime dhe inkurajime se si të kryente krimin. Dy djemtë bënë një regjistrim video të paautorizuar të aktit të dhunës pa pëlqimin e viktimës dhe duke shkelur privatësinë e saj. Ata gjithashtu ua dërguan regjistrimin autorëve.
Prokurori publik i kërkoi gjykatës të përcaktonte edhe një masë paraprake gjatë procedurës - ndalimin e fëmijëve në konflikt me ligjin për t'u afruar ose për të krijuar dhe mbajtur kontakte dhe marrëdhënie midis tyre dhe viktimës", thuhet në njoftimin e PTHP-së./Telegrafi/