Produkti i mjekut shqiptar që neutralizon proteinën e COVID dhe vaksinave, merr miratimin rregullator për tregun evropian
Mjeku shqiptar Edvin Prifti ka njoftuar se produkti mjekësor “Spike Protect”, të cilin e prezanton si një zgjidhje biologjike të zhvilluar prej tij, ka marrë miratimin rregullator për tregun evropian.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Prifti publikoi edhe dokumentin që, sipas tij, dëshmon miratimin e produktit, duke bërë të ditur se ai do të dalë në treg brenda pak javësh.
Sipas Priftit, “Spike Protect” është projektuar për ta bërë të padëmshme proteinën Spike, e cila prodhohet nga virusi SARS-CoV-2 dhe nga vaksinat kundër COVID-19.
“Pas një pune disa vjeçare, më në fund vjen aprovimi rregullator i Komunitetit Evropian i ‘Spike Protect’, një micelë biologjike e ideuar prej meje, për ta bërë proteinën Spike, e cila prodhohet nga COVID-19 si dhe nga vetë vaksinat, të padëmshme për organizmin e njeriut”, ka shkruar Prifti.
Ai ka bërë të ditur se, pas miratimit të patentës, ia ka dhënë teknologjinë industrisë farmaceutike spanjolle pa pagesë.
“Patenta i është dhënë industrisë spanjolle gratis dhe pa asnjë pagesë ndaj meje”, ka shtuar ai.
Prifti njoftoi se produkti pritet të jetë i disponueshëm në të gjithë tregun evropian, përfshirë edhe Shqipërinë, ndërsa shprehu shpresën se ai do të ndihmojë në parandalimin e komplikacioneve që, sipas tij, lidhen me COVID-19 dhe me vaksinat, si edhe te personat që vuajnë nga Long COVID.
Në fund të reagimit, ai falënderoi kompanitë Zion Pharmaceutical dhe Martinez Nieto S.A. për bashkëpunimin, duke theksuar se kishte kërkuar që produkti të ofrohet me një çmim sa më të ulët për qytetarët.
Shënim: Pretendimet e bëra nga Edvin Prifti për efektet e produktit “Spike Protect” pasqyrojnë deklaratat e tij publike. Efikasiteti dhe siguria klinike e produktit për përdorimet e përmendura duhet të vlerësohen në bazë të provave shkencore dhe autorizimeve të autoriteteve përkatëse shëndetësore.