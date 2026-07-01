Prodhimi industrial në Maqedoni ka rënë për 0.3% në pesë muajt e parë të këtij viti
Prodhimi industrial në maj të këtij viti u ul për 2 përqind krahasuar me majin e vitit të kaluar, ndërsa me 0.3 përqind në periudhën janar - maj të këtij viti krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Enti Shtetëror i Statistikave njoftoi se prodhimi industrial në maj të këtij viti krahasuar me majin e vitit të kaluar shënoi një rritje prej 6.1 përqind në sektorin e furnizimit me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar, një rritje dhe një rënie në Miniera dhe gurore prej 3.6 përqind dhe 2.6 përqind në Prodhim.
Ndikimin më të madh në rënien e prodhimit industrial në maj 2026, krahasuar me majin 2025, pati ulja e prodhimit në departamentet e mëposhtme: Prodhimi i pajisjeve elektrike me 7.8 përqind, Prodhimi i makinerive dhe pajisjeve, të papërcaktuara diku tjetër me 12.9 përqind dhe Prodhimi i automjeteve, rimorkiove dhe gjysmërimorkiove me 2.3 përqind.
Rënia në sektorin e Prodhimit është kryesisht rezultat i prodhimit të reduktuar në degët e mëposhtme:
- Prodhimi i produkteve ushqimore,- Prodhimi i pijeve,
- Prodhimi i produkteve të duhanit,- Prodhimi i tekstileve,
- Prodhimi i veshjeve,- Prodhimi i kimikateve dhe produkteve kimike,
- Prodhimi i produkteve farmaceutike bazë dhe preparateve farmaceutike,
- Prodhimi i metaleve,- Prodhimi i produkteve metalike të fabrikuara, përveç makinerive dhe pajisjeve,
- Prodhimi i pajisjeve elektrike,- Prodhimi i makinerive dhe pajisjeve, të papërfshira ose të paspecifikuara diku tjetër, dhe- Prodhimi i automjeteve, rimorkiove dhe gjysmërimorkiove.
Sipas grupeve kryesore industriale, prodhimi në maj 2026, krahasuar me majin 2025, shënoi një rritje te Energjia për 6.5 përqind dhe Mallrat e ndërmjetme, përveç energjisë me 3.4 përqind, ndërsa një rënie u shënua te Mallrat kapitale me 3.3 përqind, Mallrat e qëndrueshme të konsumit me 1.1 përqind dhe Mallrat jo të qëndrueshme të konsumit me 8.4 përqind./Telegrafi/